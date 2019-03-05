У Криму на мітингу комуністи розкритикували Путіна: фото

В окупованому Севастополі комуністи влаштували мітинг пам'яті в річницю смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Видання "Крим. Реалії" повідомило, що комуністи з червоними прапорами та великим портретом Сталіна поклали квіти до Вічного вогню.

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Під час виступу керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко виголосив, що під час Другої світової війни Сталін відмовився обмінювати свого сина, який потрапив у полон, на німецького генерала. Він вважає це виявом "високого патріотизму і моральності".

Комуніст додав, що "Путін і його команда не здатні на таке".



Комуністи прийшли з плакатами Сталіна

Усім присутнім активістам вручили пам'ятні медалі на честь 140-річчя Сталіна, які виготовили в Москві на замовлення комуністів. При врученні нагороджені відповідали привітанням "Служу Радянському Союзу".



Активістів нагородили пам'ятними медалями на честь 140-річчя Сталіна

Поліції на мітингу не було. Однак велась фото- і відеофіксація співробітниками російських спецслужб.

Хто такий Йосип Сталін?Справжнє ім'я Іосеб Джугашвілі. Радянський диктатор грузинського походження, державний, політичний та військовий діяч СРСР. Сталін є відповідальним за штучно організований у 1032-33 роках Голодомор, визнаний в Україні та низці інших країн актом геноциду українського народу.



За оцінками правозахисників товариства "Меморіал", які близько 30 років займаються збором архівних даних і спогадів, від репресій у сталінські часи безпосередньо постраждали не менше 12,5 мільйонів жителів СРСР.