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      У Криму на мітингу комуністи розкритикували Путіна: фото

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      Мітинг пам'яті в річницю смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна.
      Мітинг пам'яті в річницю смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна. / ua.krymr.com

      В окупованому Севастополі комуністи влаштували мітинг пам'яті в річницю смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна.

      Видання "Крим. Реалії" повідомило, що комуністи з червоними прапорами та великим портретом Сталіна поклали квіти до Вічного вогню. 

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      Під час виступу керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко виголосив, що під час Другої світової війни Сталін відмовився обмінювати свого сина, який потрапив у полон, на німецького генерала. Він вважає це виявом "високого патріотизму і моральності".

      Комуніст додав, що "Путін і його команда не здатні на таке".

      сталін
      Комуністи прийшли з плакатами Сталіна

      Усім присутнім активістам вручили пам'ятні медалі на честь 140-річчя Сталіна, які виготовили в Москві на замовлення комуністів. При врученні нагороджені відповідали привітанням "Служу Радянському Союзу".

      сталін
      Активістів нагородили пам'ятними медалями на честь 140-річчя Сталіна

      Поліції на мітингу не було. Однак велась фото- і відеофіксація співробітниками російських спецслужб.  

      Хто такий Йосип Сталін?Справжнє ім'я Іосеб Джугашвілі. Радянський диктатор грузинського походження, державний, політичний та військовий діяч СРСР. Сталін є відповідальним за штучно організований у 1032-33 роках Голодомор, визнаний в Україні та низці інших країн актом геноциду українського народу.

      За оцінками правозахисників товариства "Меморіал", які близько 30 років займаються збором архівних даних і спогадів, від репресій у сталінські часи безпосередньо постраждали не менше 12,5 мільйонів жителів СРСР.

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      Теги: Новини України СРСР Володимир Путін Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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