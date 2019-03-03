20:59
3 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кисельов йде на корм рибам. Московські попи міняють професію
      Вєсті Кремля
      20:03, 2 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Порошенко реагує на скандали. Король політичної драми
      Вєсті.UA
      18:46, 2 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      "Зупинити монстра": у Стамбулі вимагали у Путіна забратися з Криму – фото та відео

      864 Читать новость на русском
      У Стамбулі вимагали деокупації Криму
      У Стамбулі вимагали деокупації Криму / İstanbul Kırım Derneği

      У центрі Стамбула відбувся мітинг за деокупацію Криму. Його учасники під кримськотатарськими, українськими та турецькими прапорами вимагали деокупації півострова та звільнення Росією всіх незаконно ув’язнених українців.

      Учасники акції вважають Росію стала загрозою для цілого світу, повідомила кримськотатарська громада міста повідомила на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: "Крим – не мій, Путін – терорист": з’явились фото протестів у Санкт-Петербурзі

      На мітингу вони зачитали спільну заяву. Присутні наголосили, що жорстокість до кримськотатарської спільноти з боку Росії не зменшилася з часу окупації півострова.

      Ігноруючи всі види міжнародного права, угоди і правила, озброєні тирани Путіна та його послідовники використовують протягом цих п'яти років найжорстокіші методи, щоб узаконити і забезпечити визнання окупації Криму,
      – наголосили вони.

      "Вчора – Сталін, сьогодні – Путін", "Росіє, геть руки від Криму", "Путін – вбивця, забирайся з Криму", "Припинити бандитизм Кремля і повернути викрадених", – написали присутні на своїх плакатах.

      Мітингувальники наголосили, що "для миру і спокою весь світ повинен об'єднатися і знайти спосіб зупинити злого монстра". Акція відбулася на площі Бейазит у Стамбулі/ Фейсбук İstanbul Kırım Derneği


      Учасники вийшли під кримськотатарськими, українськими та турецькими прапорами


      Присутні вимагали деокупації півострова/ Фейсбук İstanbul Kırım Derneği


      Мітингарі закликали світ "зупинити злого монстра"/ Фейсбук İstanbul Kırım Derneği

      Активну участь в акції взяла і дружина голови Меджлісу кримськотатрського народу Мустафи Джемілєва Сафінар Джемілєва.

      "Окупований Росією Крим бореться проти різних утисків, кримські татари не піддаються цим утискам", – наголосила вона.

       

      Опубліковано Неділя, 3 березня 2019 р.

      Зазначимо, міжнародна акція до п'ятої річниці опору окупації Криму Росією відбулася також у Берліні. У акції взяли участь українські активісти, працівники дипломатичної місії, а також однодумці з Польщі, Чехії і Німеччини. Учасники наголошували, що Європі не можна дозволити забути про незаконну анексію Криму, про російську агресію на сході України.

      blog_ava
      Космічний корабель SpaceX успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції
      сьогодні
      4310
      Теги: Україна – Росія Новини Криму Новини України Анексія Криму Новини Туреччини Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      сьогодні , 20:04 Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      Тетяна Мартинюк 146
      Найсмішніші меми тижня: Зеленський роздає зуби, Rap від Садового, потяг до шапок Порошенка
      сьогодні , 20:02 Найсмішніші меми тижня: Зеленський роздає зуби, Rap від Садового, потяг до шапок Порошенка
      1752
      Загроза повноцінного вторгнення РФ, новий прохід через Керченську протоку – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Загроза повноцінного вторгнення РФ, новий прохід через Керченську протоку – топ-5 відео тижня
      575
      Всесвітньо відомий винахід українців Petcube, або Ґаджет для тварин і їх господарів
      сьогодні , 19:00 Всесвітньо відомий винахід українців Petcube, або Ґаджет для тварин і їх господарів
      Соломія Соломка 127
      Первинний і вторинний ринок нерухомості: що буде з цінами у 2019
      сьогодні , 18:29 Первинний і вторинний ринок нерухомості: що буде з цінами у 2019
      1625
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук