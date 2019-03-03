"Зупинити монстра": у Стамбулі вимагали у Путіна забратися з Криму – фото та відео

У центрі Стамбула відбувся мітинг за деокупацію Криму. Його учасники під кримськотатарськими, українськими та турецькими прапорами вимагали деокупації півострова та звільнення Росією всіх незаконно ув’язнених українців.

Учасники акції вважають Росію стала загрозою для цілого світу, повідомила кримськотатарська громада міста повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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На мітингу вони зачитали спільну заяву. Присутні наголосили, що жорстокість до кримськотатарської спільноти з боку Росії не зменшилася з часу окупації півострова.

Ігноруючи всі види міжнародного права, угоди і правила, озброєні тирани Путіна та його послідовники використовують протягом цих п'яти років найжорстокіші методи, щоб узаконити і забезпечити визнання окупації Криму,

– наголосили вони.

"Вчора – Сталін, сьогодні – Путін", "Росіє, геть руки від Криму", "Путін – вбивця, забирайся з Криму", "Припинити бандитизм Кремля і повернути викрадених", – написали присутні на своїх плакатах.

Мітингувальники наголосили, що "для миру і спокою весь світ повинен об'єднатися і знайти спосіб зупинити злого монстра". Акція відбулася на площі Бейазит у Стамбулі/ Фейсбук İstanbul Kırım Derneği



Учасники вийшли під кримськотатарськими, українськими та турецькими прапорами



Присутні вимагали деокупації півострова/ Фейсбук İstanbul Kırım Derneği



Мітингарі закликали світ "зупинити злого монстра"/ Фейсбук İstanbul Kırım Derneği

Активну участь в акції взяла і дружина голови Меджлісу кримськотатрського народу Мустафи Джемілєва Сафінар Джемілєва.

"Окупований Росією Крим бореться проти різних утисків, кримські татари не піддаються цим утискам", – наголосила вона.

Опубліковано Неділя, 3 березня 2019 р.

Зазначимо, міжнародна акція до п'ятої річниці опору окупації Криму Росією відбулася також у Берліні. У акції взяли участь українські активісти, працівники дипломатичної місії, а також однодумці з Польщі, Чехії і Німеччини. Учасники наголошували, що Європі не можна дозволити забути про незаконну анексію Криму, про російську агресію на сході України.