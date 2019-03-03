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      "Остановить монстра": в Стамбуле требовали у Путина убраться из Крыма – фото и видео

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      В Стамбуле требовали деоккупировать Крым
      В Стамбуле требовали деоккупировать Крым / İstanbul Kırım Derneği

      В центре Стамбула состоялся митинг за деоккупацию Крыму. Его участники под крымско-татарскими, украинскими и турецкими флагами требовали деоккупировать полуостров и освобождения Россией всех незаконно заключенных украинцев.

      Участники акции считают Россию стала угрозой для всего мира, сообщила крымскотатарская община города сообщила на своей странице в Facebook.

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      На митинге они зачитали совместное заявление. Присутствующие отметили, что жестокость к крымскотатарской общине со стороны России не уменьшилась со времени оккупации полуострова.

      Игнорируя все виды международного права, соглашения и правила, вооруженные тираны Путина и его последователи используют в течение этих пяти лет жестокие методы, чтобы узаконить и обеспечить признание оккупации Крыма,
      – отметили они.

      "Вчера – Сталин, сегодня – Путин", "Россия, прочь руки от Крыма", "Путин – убийца, убирайся из Крыма", "Прекратить бандитизм Кремля и вернуть похищенных", – написали присутствующие на своих плакатах.

      Митингующие отметили, что "для мира и покоя весь мир должен объединиться и найти способ остановить злого монстра".


      Акция состоялась на площади Беязит в Стамбуле/ Фейсбук İstanbul Kırım Derneği


      Участники вышли под крымскотатарскими, украинскими и турецкими флагами


      Собравшиеся требовали деоккупации полуострова      / Фейсбук İstanbul Kırım Derneği


      Митингующие призвали мир "остановить злого монстра"      / Фейсбук İstanbul Kırım Derneği

      Активное участие в акции приняла и жена председателя Меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар Джемилева.

      "Оккупированный Россией Крым борется против различных притеснений, крымские татары противостоят этим притеснениям", – подчеркнула она.

      Отметим, международная акция приуроченная к пятой годовщины сопротивления оккупации Крыма Россией состоялась также в Берлине. В акции приняли участие украинские активисты, работники дипломатической миссии, а также единомышленники из Польши, Чехии и Германии. Участники отметили, что Европе нельзя позволить забыть о незаконной аннексии Крыма, о российской агрессии на востоке Украины.

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      Теги: Украина – Россия Новости Крыма Новости Украины Новости Турции Аннексия Крыма Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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