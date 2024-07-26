Об этом отметили в традиционном еженедельном заявлении Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси по ситуации в Украине. Как отмечают, персонал станции оперативно устранил проблему и подключил энергоблок №2 к украинской энергосети.

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В то же время в заявлении нет никакой информации о каких-либо инцидентах на АЭС Украины, которые могли бы негативно повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности и привести к аварии с радиационными последствиями. Это может свидетельствовать о том, что на промышленных площадках всех украинских АЭС, в том числе и на Южноукраинской, где в составе постоянных мониторинговых миссий находятся эксперты МАГАТЭ, таких событий не случалось.

Как отметил Председатель Госатомрегулирования, все энергоблоки атомных электростанций, что находятся на подконтрольной Украине территории, эксплуатируются в соответствии с регламентами и в соответствии с установленными графиками несения нагрузки.