Про це зазначили в традиційній щотижневій заяві Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо ситуації в Україні. Як зазначають, персонал станції оперативно усунув проблему та під'єднав енергоблок №2 до української енергомережі.

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Водночас в заяві немає жодної інформації про будь-які інциденти на АЕС України, що могли б негативно вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки та призвести до аварії з радіаційними наслідками. Це може свідчити про те, що на промислових майданчиках усіх українських АЕС, зокрема й на Південноукраїнській, де у складі постійних моніторингових місій перебувають експерти МАГАТЕ, таких подій не траплялося.

Як зазначив Голова Держатомрегулювання, всі енергоблоки атомних електростанцій, що перебувають на підконтрольній Україні території, експлуатуються відповідно до регламентів і відповідно до встановлених графіків несення навантаження.