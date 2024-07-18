Кремль заперечує аварію на АЕС. Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант, зауваживши, що майнінг криптовалюти справді потребує багато електроенергії, росіяни часто діють незаконними способами.

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Аварія на Ростовській АЕС

За словами економіста, проблеми з електропостачанням на Півдні Росії виникли, за офіційними даними, через помилковий сигнал про аварію на Ростовській АЕС. Російська влада удає, що все добре і проблеми немає.

Зараз незрозуміло, що сталось на цій Ростовській АЕС і наскільки справді серйозною була ця аварія,

– зауважив Блант.

Майнинг криптовалют

Щодо майнінгу криптовалют, то економіст пояснив, що він справді забирає багато електроенергії. Однак зазвичай це зосереджено в регіонах з дешевою електроенергією завдяки тому, що є гідроелектростанції, для прикладу, на Сибірі.

Там справді майнять, навіть з незаконним підключенням до мереж. В Росії були випадки, коли майнили від атомних електростанцій. Був випадок, коли в Росатомі на їхніх комп’ютерах майнили криптовалюту,

– розповів Блант.