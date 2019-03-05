В Крыму на митинге коммунисты раскритиковали Путина: фото

В оккупированном Севастополе коммунисты устроили митинг памяти в годовщину смерти советского диктатора Иосифа Сталина.

Издание "Крым. Реалии" сообщило, что коммунисты с красными флагами и большим портретом Сталина возложили цветы к Вечному огню.

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Во время выступления руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко произнес, что во время Второй мировой войны Сталин отказался обменивать своего сына, который попал в плен, на немецкого генерала. Он считает это проявлением высокого патриотизма и нравственности".

Коммунист добавил, что "Путин и его команда не способны на такое".



Коммунисты пришли с плакатами Сталина

Всем присутствующим активистам вручили памятные медали в честь 140-летия Сталина, которые изготовили в Москве по заказу коммунистов. При вручении награжденные отвечали приветствием "Служу Советскому Союзу".



Активистов наградили памятными медалями в честь 140-летия Сталина

Полиции на митинге не было. Однако велась фото- и видеофиксация сотрудниками российских спецслужб.

Кто такой Иосиф Сталин?Настоящее имя Иосиф Джугашвили. Советский диктатор грузинского происхождения, государственный, политический и военный деятель СССР. Сталин является ответственным за искусственно организованный в 1032-33 годах Голодомор, признанный в Украине и ряде других стран актом геноцида украинского народа.



По оценкам правозащитников общества "Мемориал", которые около 30 лет занимаются сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинские времена непосредственно пострадали не менее 12,5 миллионов жителей СССР.