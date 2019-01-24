Чий Крим: в компанії Google відповіли Держдумі РФ про приналежність півострова

Офіційний представник американської компанії Google у Росії пояснив, як окупований півострів відображають на картах компанії. Так, результати залежать від геолокації.

Раніше 24 канал повідомляв, що голова російської Держдуми В'ячеслав Володін доручив запросити у нижню палату парламенту представника компанії Google, через те, що на мапах компанії зображена приналежність тимчасово окупованого Криму до України.

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У російському представництві Google вказують, що, якщо зайти в карти з території Росії, то Крим буде показаний російським, а за кордоном – як спірна територія.

Зазначимо, що раніше у Росії повідомили, що планують ввести відповідальність за використання географічних карт, на яких незаконно анексований Крим не буде вказаний частиною РФ.

Додамо, що у 2017 році було відомо про те, що Google створив три версії однієї й тієї ж карти Криму: у першій і другій (українській та інтернаціональній), він належить Україні й перебуває під російською окупацією, а в третій (російській версії) півострів відокремлено від української території товстою смугою державного кордону.