Новорічний скандал: компанія CNN назвала Крим російським

Телерадіокомпанія зі США CNN потрапила у скандал, назвавши у своєму новорічному матеріалі окупований Крим частиною Росії.

Відповідний скріншот з матеріалу CNN опублікував у Facebook Еміль Салманов.

"Якщо ви раптом забули, де розташований Сімферополь, CNN вам з радістю нагадає", – іронічно написав він.

Так, у статті CNN про зустріч Нового року в усьому світі фото з окупованого Сімферополя підписано як "Fireworks go off over central Simferopol, Russia". Автором фото вказаний Сергій Малгавко з ТАСС.