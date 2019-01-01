Новорічний скандал: компанія CNN назвала Крим російським
Телерадіокомпанія зі США CNN потрапила у скандал, назвавши у своєму новорічному матеріалі окупований Крим частиною Росії.
Відповідний скріншот з матеріалу CNN опублікував у Facebook Еміль Салманов.
"Якщо ви раптом забули, де розташований Сімферополь, CNN вам з радістю нагадає", – іронічно написав він.
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Так, у статті CNN про зустріч Нового року в усьому світі фото з окупованого Сімферополя підписано як "Fireworks go off over central Simferopol, Russia". Автором фото вказаний Сергій Малгавко з ТАСС.
Джерело: 24 канал
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