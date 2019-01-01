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      Новорічний скандал: компанія CNN назвала Крим російським

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      Новорічний скандал: компанія CNN назвала Крим російським
      / Ілюстративне фото

      Телерадіокомпанія зі США CNN потрапила у скандал, назвавши у своєму новорічному матеріалі окупований Крим частиною Росії.

      Відповідний скріншот з матеріалу CNN опублікував у Facebook Еміль Салманов.

      "Якщо ви раптом забули, де розташований Сімферополь, CNN вам з радістю нагадає", – іронічно написав він.

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      Так, у статті CNN про зустріч Нового року в усьому світі фото з окупованого Сімферополя підписано як "Fireworks go off over central Simferopol, Russia". Автором фото вказаний Сергій Малгавко з ТАСС.

       

      Теги: Новини України Новини США Анексія Криму Новини Криму Скандал ЗМІ Медіа Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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