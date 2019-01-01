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      Новогодний скандал: компания CNN назвала Крым российским

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      Новогодний скандал: компания CNN назвала Крым российским
      / Иллюстративное фото

      Телерадиокомпания из США CNN попала в скандал, назвав в своем новогоднем материале оккупированный Крым частью России.

      Соответствующий скриншот из материала CNN опубликовал в Facebook Эмиль Салманов.

      "Если вы вдруг забыли, где расположен Симферополь, CNN вам с радостью напомнит", – иронично написал он.

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      Так, в статье CNN о встрече Нового года во всем мире фото из оккупированного Симферополя подписано как "Fireworks go off over central Simferopol, Russia". Автором фото указан Сергей Малгавко с ТАСС.

       

      Теги: Новости Украины Новости США Новости России Медиа СМИ Скандал Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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