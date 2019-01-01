Новогодний скандал: компания CNN назвала Крым российским
Телерадиокомпания из США CNN попала в скандал, назвав в своем новогоднем материале оккупированный Крым частью России.
Соответствующий скриншот из материала CNN опубликовал в Facebook Эмиль Салманов.
"Если вы вдруг забыли, где расположен Симферополь, CNN вам с радостью напомнит", – иронично написал он.
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Так, в статье CNN о встрече Нового года во всем мире фото из оккупированного Симферополя подписано как "Fireworks go off over central Simferopol, Russia". Автором фото указан Сергей Малгавко с ТАСС.
Источник: 24 канал
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