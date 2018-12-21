"Мы знали, нас не интересует": итальянская компания сотрудничает с оккупантами в Крыму

Итальянская компания продала промышленное оборудование новому заводу агрофирмы "Золотая Балка", что расположен в оккупированном Россией Крыму. Такая компания не одна – с оккупантом несмотря на санкции, вероятно, сотрудничают еще несколько производителей

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

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Так, представитель коммерческого отдела итальянской Bertolaso Лука Карассо рассказал, что два месяца назад компания доставила фирме "Золотая Балка" для завода в Севастополе машину для мойки, наполнения и укупорки бутылок.

Торговый контракт, по словам Карассо, подписали с фирмой "Золотая Балка" и с одним из двух владельцев предприятия.

Контракт подписан с Россией, агрофирма "Золотая Балка" – Россия, но мы знали, что наш товар был предназначен для установки на крымском предприятии,

– пояснил он.

По словам представителя компании, изначально заказ был оформлен с "Золотой Балкой" с офисом в оккупированном Крыму, но окончательный контракт о продаже подписали с Россией.

"Все законно, ничего подозрительного мы не видим. Мы продаем машинное оборудование различным клиентам, а где они его устанавливают – нас не интересует. Мы рассматриваем Крым как благоприятный регион для ведения бизнеса с большим потенциалом для развития. Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я заканчиваю разговор", – сказал Карассо.

Посольство Украины в Риме отмечает, что поставки оборудования в аннексированный Крым является нарушением европейского законодательства. Как сообщили в посольстве, Украина вместе с европейскими партнерами будет реагировать на эти факты.

К слову, запуск нового завода агрофирмы "Золотая Балка" состоялся в Севастополе 12 декабря. Как утверждают представители предприятия, на завод установили итальянское оборудование фирмы Bertolaso, Innotec, Robino & Galandrino, Gortani и других компаний. Там факты сотрудничесива отрицают или уклоняются от ответа.

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В Министерство иностранных дел Италии направили вербальную ноту с просьбой принять меры для предотвращения нарушения итальянскими компаниями санкционного режима Евросоюза. Официальной реакции Италии пока нет.