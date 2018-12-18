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      Путин готовит вертолеты из Крыма для уничтожения противовоздушной обороны Украины, – эксперт

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      Россия может использовать ударные вертолеты из Крыма для уничтожения ПВО Украины, – эксперт
      Россия может использовать ударные вертолеты из Крыма для уничтожения ПВО Украины, – эксперт / Фото из открытых источников

      В оккупированном Крыму Россия разместила ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Именно они в случае войны с Украиной будут направлены на уничтожение ее пограничных наземных объектов противовоздушной обороны.

      Об этом сообщил военный аналитик Сурок Тагвей, пишет издание Defence Blog.

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      Такие выводы эксперт сделал после учений с участием российских вертолетов. Он отмечает, что 3-е основное тактическое подразделение 39-го вертолетного полка армейской авиации РФ практиковалось в подавлении средств противовоздушной обороны. При этом военные использовали вертолеты Ка-52 из Джанкоя.

      Это означает, что в случае войны с Украиной данные 16 единиц Ка-52 могут быть использованы против наземных объектов средств противовоздушной обороны, расположенных вблизи линии фронта,
      – пояснил он.

      Defence Blog отмечает, что пилоты Ка-52 во время миссий должны будут попасть в чужое воздушное пространство, чтобы найти и уничтожить системы запуска ракет класса "земля-воздух" и радары.

      "Эта миссия важна, поскольку без нее другие самолеты окажутся практически беззащитными перед ракетами "земля-воздух", – пишет издание.

      Издание также добавляет, что размещенные на авиабазе в Джанкое в оккупированном Крыму вертолеты могут представлять реальную угрозу для южных регионов Украины.

      К слову, информация о массовом свозе Россией военной техники в Крым появляется не впервые. Так, недавно в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщали о скоплении российской военной техники возле аэродрома "Бельбек", что неподалеку от оккупированного Севастополя.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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