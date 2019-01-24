Держдума Росії хоче запитати у Google, чий Крим

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив запросити у нижню палату парламенту представника компанії Google, через те, що на мапах компанії зображена приналежність тимчасово окупованого Криму до України.

За даними російського агентства ТАСС, голова Держдуми зазначив, що якщо компанія Google "бере і відображає на своїй карті Крим як територію іншої країни", то це є "порушення Конституції, порушення наших законів".

Читайте також: Військово чи дипломатично: у Меджлісі розповіли, як Україна спробує повернути Крим

Відтак, на думку Володіна, російському комітету з безпеки було б правильно запросити представника компанії Google і "висловити нашу позицію, а далі приймати рішення".

Потім вони ще щось у нас відріжуть і припишуть іншій країні, а потім вони будуть втручатися так само, як втрутилися в справи інших держав, призначати будуть",

– додав він.

До слова, раніше повідомлялось, що у Росії планують ввести відповідальність за використання географічних карт, на яких незаконно анексований Крим не буде вказаний частиною РФ.