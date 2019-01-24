15:53
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, 23 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Держдума Росії хоче запитати у Google, чий Крим

      422 Читать новость на русском
      Крим – це Україна
      Крим – це Україна / Скріншот YouTube

      Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін доручив запросити у нижню палату парламенту представника компанії Google, через те, що на мапах компанії зображена приналежність тимчасово окупованого Криму до України.

      За даними російського агентства ТАСС, голова Держдуми зазначив, що якщо компанія Google "бере і відображає на своїй карті Крим як територію іншої країни", то це є "порушення Конституції, порушення наших законів".

      Читайте також: Військово чи дипломатично: у Меджлісі розповіли, як Україна спробує повернути Крим

      Відтак, на думку Володіна, російському комітету з безпеки було б правильно запросити представника компанії Google і "висловити нашу позицію, а далі приймати рішення".

      Потім вони ще щось у нас відріжуть і припишуть іншій країні, а потім вони будуть втручатися так само, як втрутилися в справи інших держав, призначати будуть",
      – додав він.

      До слова, раніше повідомлялось, що у Росії планують ввести відповідальність за використання географічних карт, на яких незаконно анексований Крим не буде вказаний частиною РФ.

      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Анексія Криму Google
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"
      сьогодні , 13:34 Венесуела: громадянська війна "ТВ проти холодильника"
      Борис Немировський 1113
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сьогодні , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 426
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      23 січня , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 5172
      Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      сьогодні , 09:00 Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      3104
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сьогодні , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 3044
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук