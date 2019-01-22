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      Військово чи дипломатично: у Меджлісі розповіли, як Україна спробує повернути Крим

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      Україна розглядає лише дипломатичний спосіб повернення Криму
      Україна розглядає лише дипломатичний спосіб повернення Криму / Фото з відкритих джерел

      Україна має два шляхи повернення незаконно окупованого Російською Федерацією Криму, проте наразі розглядає тільки дипломатичний спосіб.

      Про це заявила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, передає Укрінформ.

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      Є два шляхи – дипломатичний і військовий. На даному етапі військовий шлях Україною не розглядається, а розглядається дипломатичний шлях, який передбачає використання всього комплексу механізмів, до яких закликає Україну міжнародне співтовариство,
      – наголосила вона.

      Також, за словами кримської татарки, сьогодні в Криму щодня фіксуються порушення прав людини, Росія чинить тиск та відкриває сотні кримінальних справ проти українських і кримськотатарських активістів, які не погоджуються з окупацією.

      Активістка зауважила, що за п'ять років після анексії на півострові були вбиті 17 осіб та ще 19 пропали безвісти. Окупаційна влада провела майже тисячу обшуків, більшість з яких у будинках кримських татар. Окрім того, у Криму є 80 політв'язнів, не враховуючи 24 українських військовополонених моряків, що перебувають в московському "Лефортово".

       Юксель додала, що з 2014 року Крим повністю зачищений від незалежних ЗМІ і перетворений в зону, де немає свободи слова.

      "Після окупації півострів залишили близько 200 міжнародних і українських журналістів", – повідомила вона.

      Нагадаємо, раніше посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявила, що санкції США проти Російської Федерації, які були введені через незаконну анексію Криму, залишатимуться в силі поки російська влада не поверне Україні півострів.

      Теги: Новини політики Новини Криму Анексія Криму Кримські татари Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Жертви Журналісти Новини України
      Джерело: 24 Канал
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