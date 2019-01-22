Військово чи дипломатично: у Меджлісі розповіли, як Україна спробує повернути Крим

Україна має два шляхи повернення незаконно окупованого Російською Федерацією Криму, проте наразі розглядає тільки дипломатичний спосіб.

Про це заявила член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, передає Укрінформ.

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Є два шляхи – дипломатичний і військовий. На даному етапі військовий шлях Україною не розглядається, а розглядається дипломатичний шлях, який передбачає використання всього комплексу механізмів, до яких закликає Україну міжнародне співтовариство,

– наголосила вона.

Також, за словами кримської татарки, сьогодні в Криму щодня фіксуються порушення прав людини, Росія чинить тиск та відкриває сотні кримінальних справ проти українських і кримськотатарських активістів, які не погоджуються з окупацією.

Активістка зауважила, що за п'ять років після анексії на півострові були вбиті 17 осіб та ще 19 пропали безвісти. Окупаційна влада провела майже тисячу обшуків, більшість з яких у будинках кримських татар. Окрім того, у Криму є 80 політв'язнів, не враховуючи 24 українських військовополонених моряків, що перебувають в московському "Лефортово".

Юксель додала, що з 2014 року Крим повністю зачищений від незалежних ЗМІ і перетворений в зону, де немає свободи слова.

"Після окупації півострів залишили близько 200 міжнародних і українських журналістів", – повідомила вона.

Нагадаємо, раніше посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявила, що санкції США проти Російської Федерації, які були введені через незаконну анексію Криму, залишатимуться в силі поки російська влада не поверне Україні півострів.