"Поки не поверне Крим": США зробили важливу заяву щодо санкцій проти РФ

Санкції США проти Російської Федерації, які пов'язані з конфліктом на Донбасі, залишатимуться в силі поки російські війська не покинуть територію України.

Про це заявила посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович, передало видання НВ.

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"Так само будуть залишатися в силі кримські санкції, поки Росія не поверне півострів Україні", – зазначила Йованович.

За її словами, це принципова позиція Вашингтону.

"Ми закликаємо РФ виконати Мінські угоди та завершити конфлікт. Росія повинна повернути в Україну 24 затриманих українських моряка, а також інших незаконно затриманих українців", – додала посол.

Нагадаємо, 19 грудня управління зовнішніх активів Міністерства фінансів США вирішило ввести нові санкції у відповідь на постійне нехтування Росією міжнародних норм.