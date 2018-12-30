"Пока не вернет Крым": США сделали важное заявление касательно санкций против РФ

Санкции США против Российской Федерации, связанные с конфликтом на Донбассе, будут оставаться в силе пока российские войска не покинут территорию Украины.

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, передало издание НВ.

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"Так же будут оставаться в силе крымские санкции, пока Россия не вернет полуостров Украине", – отметила Йованович.

По ее словам, это принципиальная позиция Вашингтона.

"Мы призываем РФ выполнить Минские соглашения и завершить конфликт. Россия должна вернуть в Украину 24 задержанных украинских моряков, а также других незаконно задержанных украинцев", – добавила посол.

Напомним, 19 декабря управление внешних активов Министерства финансов США решило ввести новые санкции в ответ на постоянное пренебрежение Россией международными нормами.