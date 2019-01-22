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      Военным путем или дипломатическим: в Меджлисе рассказали, как Украина попытается вернуть Крым

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      Украина рассматривает лишь дипломатический способ возвращения Крыма
      Украина рассматривает лишь дипломатический способ возвращения Крыма / Фото из открытых источников

      У Украины есть два пути возвращения незаконно оккупированного Российской Федерацией Крыма, однако пока рассматривает только дипломатический способ.

      Об этом заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель, передает Укринформ.

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      Есть два пути – дипломатический и военный. На данном этапе военный путь Украиной не рассматривается, а рассматривается дипломатический путь, который предусматривает использование всего комплекса механизмов, к которым призывает Украину международное сообщество,
      – подчеркнула она.

      Также, по словам крымской татарки, сегодня в Крыму ежедневно фиксируются нарушения прав человека, Россия оказывает давление и открывает сотни уголовных дел против украинских и крымскотатарских активистов, которые не согласны с оккупацией.

      Активистка отметила, что за пять лет после аннексии на полуострове были убиты 17 человек и еще 19 пропали без вести. Оккупационная власть провела почти тысячу обысков, большинство из которых в домах крымских татар. Кроме того, в Крыму есть 80 политзаключенных, не учитывая 24 украинских военнопленных моряков, находящихся в московском "Лефортово".

      Юксель добавила, что с 2014 года Крым полностью зачищен от независимых СМИ и превращен в зону, где нет свободы слова.

      "После оккупации полуостров покинули около 200 международных и украинских журналистов", – сообщила она.

      Напомним, ранее посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что санкции США против Российской Федерации, которые были введены из-за незаконной аннексии Крыма, останутся в силе пока российская власть не вернет Украине полуостров.

      Теги: Новости политики Журналисты Жертвы Украинцы в плену РФ Новости России Украина – Россия Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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