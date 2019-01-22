Военным путем или дипломатическим: в Меджлисе рассказали, как Украина попытается вернуть Крым

У Украины есть два пути возвращения незаконно оккупированного Российской Федерацией Крыма, однако пока рассматривает только дипломатический способ.

Об этом заявила член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель, передает Укринформ.

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Есть два пути – дипломатический и военный. На данном этапе военный путь Украиной не рассматривается, а рассматривается дипломатический путь, который предусматривает использование всего комплекса механизмов, к которым призывает Украину международное сообщество,

– подчеркнула она.

Также, по словам крымской татарки, сегодня в Крыму ежедневно фиксируются нарушения прав человека, Россия оказывает давление и открывает сотни уголовных дел против украинских и крымскотатарских активистов, которые не согласны с оккупацией.

Активистка отметила, что за пять лет после аннексии на полуострове были убиты 17 человек и еще 19 пропали без вести. Оккупационная власть провела почти тысячу обысков, большинство из которых в домах крымских татар. Кроме того, в Крыму есть 80 политзаключенных, не учитывая 24 украинских военнопленных моряков, находящихся в московском "Лефортово".

Юксель добавила, что с 2014 года Крым полностью зачищен от независимых СМИ и превращен в зону, где нет свободы слова.

"После оккупации полуостров покинули около 200 международных и украинских журналистов", – сообщила она.

Напомним, ранее посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что санкции США против Российской Федерации, которые были введены из-за незаконной аннексии Крыма, останутся в силе пока российская власть не вернет Украине полуостров.