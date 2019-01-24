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      Госдума России хочет спросить у Google, чей Крым

      77 Читати новину українською
      Крым – это Украина
      Крым – это Украина / Скриншот из YouTube

      Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google, из-за того, что на картах компании изображена принадлежность временно оккупированного Крыма к Украине.

      По данным российского агентства ТАСС, председатель Госдумы отметил, что если компания Google принимает и отображает на своей карте Крым как территорию другой страны", то это "нарушение Конституции, нарушение наших законов".

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      Следовательно, по мнению Володина, российскому комитету по безопасности было бы правильно пригласить представителя компании Google и "выразить нашу позицию, а дальше принимать решение".

      Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране, а потом они будут вмешиваться так же, как вмешались в дела других государств, назначать будут,
      – добавил он.

      К слову, ранее сообщалось, что в России планируют ввести ответственность за использование географических карт, на которых незаконно аннексированный Крым не будет указан частью РФ.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Украины Google Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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