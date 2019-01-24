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      Чей Крым: в компании Google ответили Госдуме РФ о принадлежности полуострова

      269 Читати новину українською
      Крымский полуостров
      Крымский полуостров / Google maps

      Официальный представитель американской компании Google в России объяснил, как оккупированный полуостров показывают на картах компании. Так, результаты зависят от геолокации.

      Ранее 24 канал сообщал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в нижнюю палату парламента представителя компании Google, поскольку на картах компании изображена принадлежность временно оккупированного Крыма к Украине.

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      В российском представительстве Google указывают, что, если зайти в карты с территории России, то Крым будет показан российским, а за рубежом – как спорная территория.

      Отметим, что ранее в России сообщили, что планируют ввести ответственность за использование географических карт, на которых незаконно аннексированный Крым не будет указан частью РФ.

      Добавим, что в 2017 году было известно о том, что Google создал три версии одной и той же карты Крыма: в первой и второй (украинской и интернациональной), он принадлежит Украине и находится под российской оккупацией, а в третьей (русской версии) полуостров отделен от украинской территории толстой полосой границы.

      оккупированный крым на международных картах: кто избражал его российским
      Теги: Украина – Россия Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России Google
      Источник: 24 Канал
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