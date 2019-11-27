Apple обозначила Крым российской территорией: Пристайко резко отреагировал
Известная американская компания Apple в своем приложении на территории России начала обозначать аннексированный Крым и Севастополь территорией РФ. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко крайне возмутился действиями компании.
Пристайко в твиттере описал свои ощущения, когда Apple назвала аннексированный Крым "российской" территорией.
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Представьте, как вы вопите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украл ваш злейший враг, но в то же время, какому-то невежде наплевать на вашу боль,
– написал Вадим Пристайко.
Министр иностранных дел Украины посоветовал компании Apple не заниматься глобальной политикой, потому что это "не ваша сильная сторона".
О каком приложении Apple идет речь
Компания Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь российской территорией в своем приложении "Погода".
Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь российской территорией/ Скриншот из соцсетей
При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью России.
Так Apple обозначает Крым в украинском приложении/ Скриншот
Так приложение Apple обозначает Севастополь/ Скриншот
Что говорят на это в РФ
Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы относительно показа Крыма в своих сервисах".
Что говорят в Apple
Пока официальных комментариев американской компании по инциденту нет.
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Заметим, что Крым обозначают российской территорией уже не впервые:
- Ранее известное американское издание The New York Times в одном из материалов опубликовало карту Украины без Крыма.
- Известная британская газета The Guardian опубликовала фото, сделанное в аннексированном Крыму, и назвала полуостров российским. Снимок сделал фотограф российского информагентства ТАСС Сергей Малгавко.
- За 5 лет оккупации похожие случаи фиксируют за рубежом. К примеру, Google Maps на территории России показывает Крым российским. В Италии тоже опозорились производством карт, на которых Крым – не украинский