Apple обозначила Крым российской территорией: Пристайко резко отреагировал

Известная американская компания Apple в своем приложении на территории России начала обозначать аннексированный Крым и Севастополь территорией РФ. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко крайне возмутился действиями компании.

Пристайко в твиттере описал свои ощущения, когда Apple назвала аннексированный Крым "российской" территорией.

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Представьте, как вы вопите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украл ваш злейший враг, но в то же время, какому-то невежде наплевать на вашу боль,

– написал Вадим Пристайко.

Министр иностранных дел Украины посоветовал компании Apple не заниматься глобальной политикой, потому что это "не ваша сильная сторона".

О каком приложении Apple идет речь

Компания Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь российской территорией в своем приложении "Погода".



Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь российской территорией/ Скриншот из соцсетей

При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью России.



Так Apple обозначает Крым в украинском приложении/ Скриншот



Так приложение Apple обозначает Севастополь/ Скриншот

Что говорят на это в РФ

Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы относительно показа Крыма в своих сервисах".

Что говорят в Apple

Пока официальных комментариев американской компании по инциденту нет.

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Заметим, что Крым обозначают российской территорией уже не впервые: