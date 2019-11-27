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      Apple обозначила Крым российской территорией: Пристайко резко отреагировал

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      Пристайко резко отреагировал на отметки Apple Крыма российской территорией / Getty images

      Известная американская компания Apple в своем приложении на территории России начала обозначать аннексированный Крым и Севастополь территорией РФ. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко крайне возмутился действиями компании.

      Пристайко в твиттере описал свои ощущения, когда Apple назвала аннексированный Крым "российской" территорией.

      К теме: Британское издание показало ролик с картой Украины без Крыма

      Представьте, как вы вопите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украл ваш злейший враг, но в то же время, какому-то невежде наплевать на вашу боль,
      – написал Вадим Пристайко.

      Министр иностранных дел Украины посоветовал компании Apple не заниматься глобальной политикой, потому что это "не ваша сильная сторона".

      О каком приложении Apple идет речь

      Компания Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь российской территорией в своем приложении "Погода".

      крим російська територія apple
      Apple на территории России начала отображать Крым и Севастополь российской территорией/ Скриншот из соцсетей

      При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью России.

      крим територія україни росія apple
      Так Apple обозначает Крым в украинском приложении/ Скриншот

      севастополь територія крим додаток погоди apple
      Так приложение Apple обозначает Севастополь/ Скриншот

      Что говорят на это в РФ

      Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы относительно показа Крыма в своих сервисах".

      Что говорят в Apple

      Пока официальных комментариев американской компании по инциденту нет.

      Обратите внимание: Чеченская соцсеть, заменившая Кадырову инстаграм, обозначила Крым в составе Украины – фото

      Заметим, что Крым обозначают российской территорией уже не впервые:

      • Ранее известное американское издание The New York Times в одном из материалов опубликовало карту Украины без Крыма.
      • Известная британская газета The Guardian опубликовала фото, сделанное в аннексированном Крыму, и назвала полуостров российским. Снимок сделал фотограф российского информагентства ТАСС Сергей Малгавко.
      • За 5 лет оккупации похожие случаи фиксируют за рубежом. К примеру, Google Maps на территории России показывает Крым российским. В Италии тоже опозорились производством карт, на которых Крым – не украинский
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      сегодня
      23784
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики МИД Украины Apple Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Вадим Пристайко
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