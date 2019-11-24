Британское издание показало ролик с картой Украины без Крыма

Известный британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крыма. На такую "ошибку" сразу же отреагировали.

На карту обратили внимание представители посольства Украины в Великобритании и Северной Ирландии, об этом написали на своей твиттер-странице.

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В посольстве призывают исправить это.

Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание заменит свою карту должным образом,

– заявили дипломаты.

Скриншот из видео

Отметим, на Youtube пока такого видео нет.

Такое случается не впервые. К примеру, недавно известное американское издание The New York Times в одном из материалов опубликовало карту Украины без Крыма.

Известная британская газета The Guardian опубликовала фото, сделанное в аннексированном Крыму, и назвала полуостров российским. Снимок сделал фотограф российского информагентства ТАСС Сергей Малгавко.

За 5 лет оккупации похожие случаи фиксируют за рубежом. К примеру, Google Maps на территории России показывает Крым российским. В Италии тоже опозорились производством карт, на которых Крым – не украинский.

Что известно о The Economist?

Этот англоязычный журнал является достаточно влиятельным. Публикуется в Англии с 1843 года. "Экономист" не считается исключительно английским изданием. Традиционно "Экономист" считает себя газетой и не подписывает публикации.

Основные темы публикаций в журнале, – политика, международная ситуация, финансы, экономика и деловые новости, кроме того – наука и культура.