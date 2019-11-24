Британское издание показало ролик с картой Украины без Крыма
Известный британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту Украины без Крыма. На такую "ошибку" сразу же отреагировали.
На карту обратили внимание представители посольства Украины в Великобритании и Северной Ирландии, об этом написали на своей твиттер-странице.
Мнение: Это должно кошмарить всю Европу, – Хомчак о планах России на оккупированный Крым
В посольстве призывают исправить это.
Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание заменит свою карту должным образом,
– заявили дипломаты.
Скриншот из видео
Отметим, на Youtube пока такого видео нет.
- Такое случается не впервые. К примеру, недавно известное американское издание The New York Times в одном из материалов опубликовало карту Украины без Крыма.
- Известная британская газета The Guardian опубликовала фото, сделанное в аннексированном Крыму, и назвала полуостров российским. Снимок сделал фотограф российского информагентства ТАСС Сергей Малгавко.
- За 5 лет оккупации похожие случаи фиксируют за рубежом. К примеру, Google Maps на территории России показывает Крым российским. В Италии тоже опозорились производством карт, на которых Крым – не украинский.
Что известно о The Economist?
Этот англоязычный журнал является достаточно влиятельным. Публикуется в Англии с 1843 года. "Экономист" не считается исключительно английским изданием. Традиционно "Экономист" считает себя газетой и не подписывает публикации.
Основные темы публикаций в журнале, – политика, международная ситуация, финансы, экономика и деловые новости, кроме того – наука и культура.