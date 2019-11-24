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      Британське видання показало ролик з картою України без Криму

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      Британський журнал показав ролик з картою України без Криму / Ілюстративне фото

      Відомий британський журнал The Economist опублікував ролик, в якому показав карту України без Криму. На таку "помилку" відразу ж відреагували.

      На карту звернули увагу представники посольства України у Великій Британії і Північній Ірландії, про це написали на своїй твітер-сторінці.

      Думка: Це має кошмарити всю Європу, – Хомчак про плани Росії на окупований Крим

      У посольстві закликають виправити це.

      Ми сподіваємося, що таке достовірне і впливове видання змінить свою карту належним чином,
      – заявили дипломати.


      Скріншот із відео 

      Зазначимо, на Youtube наразі такого відео немає. 

      • Таке трапляється не вперше. До прикладу, нещодавно відоме американське видання The New York Times в одному з матеріалів опублікувало карту України без Криму.
      • Відома британська газета The Guardian опублікувала фото, зроблене в анексованому Криму, і назвала півострів російським. Знімок зробив фотограф російського інформагентства ТАСС Сергій Малгавко.
      • За 5 років окупації схожі випадки фіксують за кордоном. Приміром, Google Maps на території Росії показує Крим російським. В Італії теж зганьбилися виробництвом мап, на яких Крим – не український.

      Що відомо про The Economist?

      Цей англомовний журнал є достатньо впливовим. Публікується в Англії з 1843 року. "Економіст" не вважається виключно англійським виданням через свою. Традиційно "Економіст" вважає себе газетою і не підписує публікації.

      Основні теми публікацій у журналі, — політика. міжнародна ситуація, фінанси, економіка і ділові новини, окрім того – наука та культура.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Скандал Велика Британія Новини Криму
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