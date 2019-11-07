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      The New York Times опублікувало картку України без Криму: фотофакт

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      The New York Times опублікувало картку України без Криму
      The New York Times опублікувало картку України без Криму / shutterstock.com

      Відоме американське видання The New York Times в одному з матеріалів опублікувало картку України без Криму.

      Йдеться про матеріал – A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan.

      Ще один скандал: The Guardian написало про "протести крайніх правих" у Києві, але потім змінило заголовок: фото

      Українське посольство у Вашингтоні закликало у фейсбуці американське видання виправити помилку й "не грати на руку російській інформаційній пропаганді".

      крим карта україни фейк
      Скріншот з статті The New York Times

      Дипломати уже звернулися до редакторів The New York Times через використання карти з чітким порушення міжнародно визнаного кордону України.

      У відомстві наголосили, що "розраховують на оперативну реакцію журналістів впливового видання, яке покликане доносити до американської та світової громадськості правду".

      Правда в тому, що Крим – це Україна! Помилка має бути виправлена!
      – наголосили в посольстві.

      Що відомо про The New York Times? The New York Times найстаріша і третя за популярністю після The Wall Street Journal і USA Today щоденна газета у Сполучених Штатах Америки. Газета 112 разів вигравала Пулітцерівську премію, більше ніж будь-яке інше новинне видання.

      Видання стало одним з найвпливовіших у світі. Сайт The New York Times щомісяця відвідує 30 мільйонів осіб.

      Як Росія анексувала український Крим?

      Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Важливо: Як змусити Росію повернути Україні Крим: думка Чубарова

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Весь цивілізовний світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.

      Було й таке: У "Борисполі" транслювали карту України без Криму: фотодоказ

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Новини Криму Анексія Криму ЗМІ Журналісти Новини США
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