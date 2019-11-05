Як змусити Росію повернути Україні Крим: думка Чубарова

Україна має виробити чітку стратегію для повернення під свій контроль незаконно анексованого Росією Криму. Тим не менш, військового шляху повернення півострова наразі немає.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю "Апострофу" наголосив, що Росія-окупант має відчувати тиск не тільки з боку України, а й від світових лідерів.

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Відтак, Україні потрібно максимально мобілізувати міжнародних партнерів та покроково йти до повернення Криму.

Я приєднуюся до тих, хто говорить, що військового шляху щодо звільнення Криму поки немає. Але для того, щоб змусити Росію звільнити півострів і взагалі забратися з усіх українських земель, треба прийти до кардинальних дій, щодо тиску на Росію, щоб змусити її повернутися в рамки міжнародного права,

– наголосив Чубаров.

У цьому контексті глава Меджлісу відзначив, що наразі Україна має великі проблеми з мобілізацією всередині суспільства та з міжнародними колегами.

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Щодо настроїв жителів окупованого Криму – у них більше немає відчуття ейфорії і радісних очікувань від Росії, як було у 2014 році після анексії. Люди розуміють, що їхнє становище на півострові невпинно погіршується в економічній сфері, в питаннях працевлаштування, особливо для молоді.

Майже всі, хто тоді вірив, що вторгнення Росії і захоплення нею Криму є благо, уже зовсім не мають на це сподівань. Навіть у прихильників Росії на сьогодні є великі сумніви, а у деяких – навіть відчай від того, що ситуація погіршується. Крим все більше перетворюється на територію, риси соціального стану якої нагадують СРСР останніх років,

– додав Чубаров.

За його словами, усе це свідчить, що сама Росія помалу пертворює Крим на військовий форпост.

Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Весь цивілізовний світ наголошує, що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.