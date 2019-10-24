Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, – МЗС про повернення Криму

Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, метою яких буде повернення Криму. Натомість "пропозиції" Росії визнати окупацію українського півострова є "абсолютно нахабними".

Переговори у МЗС України готові проводити на додачу до нормандського формату, про це заявила речниця відомства Катерина Зеленко, пише "Радіо Свобода".

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Вона наголосила, що "головне, аби наші землі і люди повернулися" – серед них і бранці Кремля.

Ми готові до переговорів у будь-якому форматі, головною метою яких стане відновлення суверенітету України над сьогодні окупованими Росією Кримом та Севастополем ,

– сказала Зеленко.

Вона також наголосила, що Росія, захопивши Крим, здійснила міжнародний злочин проти України. Речниця МЗС також прокоментувала слова заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка.

"Нахабна вимога чиновника РФ про визнання незаконної окупації Криму – чергова брудна маніпуляція Кремля", – прокоментувала це вона.

Що у Росії "запропонували" Україні?

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив в інтерв’ю одному з російських ЗМІ, що врегулювати питання про морське розмежування між Україною і Росією допоможе визнання Києвом анексії Криму.