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      Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, – МЗС про повернення Криму

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      Україна готова обговорювати відновлення суверенітету над Кримом в будь-якому форматі, – МЗС
      Україна готова обговорювати відновлення суверенітету над Кримом в будь-якому форматі, – МЗС / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, метою яких буде повернення Криму. Натомість "пропозиції" Росії визнати окупацію українського півострова є "абсолютно нахабними".

      Переговори у МЗС України готові проводити на додачу до нормандського формату, про це заявила речниця відомства Катерина Зеленко, пише "Радіо Свобода".

      Варто знати: Росія масово заселяє Крим росіянами: якими можуть бути наслідки

      Вона наголосила, що "головне, аби наші землі і люди повернулися" – серед них і бранці Кремля.

      Ми готові до переговорів у будь-якому форматі, головною метою яких стане відновлення суверенітету України над сьогодні окупованими Росією Кримом та Севастополем ,
      – сказала Зеленко.

      Вона також наголосила, що Росія, захопивши Крим, здійснила міжнародний злочин проти України. Речниця МЗС також прокоментувала слова заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка. 

      "Нахабна вимога чиновника РФ про визнання незаконної окупації Криму – чергова брудна маніпуляція Кремля", – прокоментувала це вона.

      Що у Росії "запропонували" Україні? 

      Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив в інтерв’ю одному з російських ЗМІ, що врегулювати питання про морське розмежування між Україною і Росією допоможе визнання Києвом анексії Криму.

      • У серпні Держгідрографія України заявила про намір оголосити морський режимний район навколо анексованого Криму, щоб заборонити заходити суднам в усі порти анексованого півострова.
      • Це обурило російських "сенаторів від Криму" Сергія Цекова і Ольгу Ковітіді.
      • Уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Криму від липня 2014 року. Гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія МЗС України
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