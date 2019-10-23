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      Росія масово заселяє Крим росіянами: якими можуть бути наслідки

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      Росія звозить до окупованого Криму десятки тисяч росіян. За останні 5 років там вже осіло майже 150 тисяч, і більша частина – це військові. Таким чином Кремль намагається заселити анексовану територію потрібними йому людьми.

      Олександр Лієв, більшу частину свого життя прожив у Криму. Там він працював міністром туризму. Через анексію разом із родиною переїхав до столиці.

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      Чоловік зауважив, що за 5 років його рідний Армянськ перетворився на російську військову базу.

      Я, спілкуючись зі своїми друзями та родичами, які там вимушено залишились, вони розповідають, що обличчя міста змінилось. Там ніколи не було військових, зараз же є військові патрулі та дуже багато людей у військовій формі,
      – підкреслив ексміністр туризму Криму.

      Незалежні спостерігачі з України називають приголомшливу суму – 150 тисяч – саме стільки росіян завезли до Криму.

      Навіщо це Кремлю?

      Так Кремль намагається змінити демографічну карту анексованого півострова. Про це говорить і кримчанин та колишній політв'язень РФ Олег Сенцов.

      Вони вичавлюють усіх проукраїнськи налаштованих громадян за територію Криму. Аби ті їхали до себе на материк і завозять своїх ватників, чиновників і військових. Тобто змінюють демографічну ситуацію, роблять населення більш лояльним до себе,
      – пояснив Сенцов. 


      Олег Сенцов під час обміну полоненими

      Що зараз відбувається у Криму?

      Дмитро Євчин журналіст та ведучий проєкту "Крим.Реалії" сказав про власну статистику. За його спостереженням, з 20 опитаних людей на півострові, кожен 5-й – переїхав з Росії. Більшість з них – росіяни з Уфи, Челябінська та інших міст РФ. Є й громадяни Узбекистану і Таджикистану. Дмитро запевняє, що громадянство немає значення, бо це адепти "руского мира", які підтримують Росію.


      Кремль намагається змінити демографічну карту анексованого півострова

      Науковці ж радять згадати історію. Нині Росія провадить у Криму таку ж політику, як і 250 років тому за часів імперії.

      У 1778 році росіяни переселили з Криму автохтоне населення, це греки, вірмени. Найбільш масове переселення було у 1944 рік, коли весь народ був депортований. Залишались порожні будівлі й у них масово заселялись російські піддані,
      – нагадав історик Богдан Короленко.

      Що про це каже закон?

      Переселяючи своїх громадян на півострів, Росія порушує четверту Женевську конвенцію, яка захищає цивільне населення під час війни. До того ж, новини з півострова доходять все більш тривожні – російське ФСБ змушує жителів окупованого Криму займатися доносами, як у радянські часи.

      Мої знайомі кажуть, що важко спілкуватись там зі своїми друзями, бо хтось здасть. Потім запрошують і питають, чи ти нічого такого не плануєш зробити. Це стосується і кримські татари, і людей, які ходять в Українську православну церкву, тобто практично по всім напрямках їхні спецслужби відпрацьовують,
      – зазначив Олександр Лієв.

      Експерти кажуть, що Росія якомога сильніше хоче затягти Крим у свої тенета. Усе для того, аби на черговому референдумі показати, що населення Криму хоче залишитися у складі федерації. Українська влада ж поки не приховує, що не має чіткого плану дій щодо повернення півострову до України. Єдине, що знають точно – без міжнародної підтримки та сильної армії тут не обійтися. 

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Олег Сенцов Кримські татари Референдум
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