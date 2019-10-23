Окупанти хочуть, щоб материкова Україна відновила залізничне сполучення Криму

Так званий "голова республіки Крим", а по факту представник окупантів на півострові, Сергій Аксьонов заявив про бажання відновити залізничне сполучення з материковою Україною. Ба більше, за його словами, на півострові вже підготували для цього всю необхідну інфраструктуру.

Крім того, окупант заявив, що російський президент Володимир Путін буцімто робить все на благо Криму, тому таку ініціативу підтримає, повідомляє "ТАСС".

До слова: Україна хоче відновити залізничне сполучення з Донбасом: у Росії вже відреагували

Ми цілком "за". Зараз м'яч на полі української сторони. У них начебто деякі залізничні шляхи вже розібрані, але я це знаю лише зі слухів і з преси. У нас все в порядку,

– сказав Аксьонов.

Він також назвав і мету, яку через відновлення сполучення переслідують окупанти – за його словами, це збільшить потік туристів на півострів.

Чому Україна скасувала залізничне сполучення з Кримом?У березні 2014 року під час захоплення Автономної республіки Крим росіяни силою захопили і частину "Придніпровської залізниці" у Криму. З міркувань безпеки "Укрзалізниця" припинила сполучення з півостровом після того, як російські окупанти захопили його.



Також були скасовані і міжнародні потяги, які через материкову Україну ішли на півострів. Потяги, які раніше виконували рейси до Криму, нині доїжджають лише до Херсону та Новоолексіївки, що на Сході Херсонської області.