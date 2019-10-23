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      Оккупанты хотят, чтобы материковая Украина возобновила железнодорожное сообщение с Крымом

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      Аксенов хочет, чтобы поезда снова курсировали между Крымом и материковой Украиной
      Аксенов хочет, чтобы поезда снова курсировали между Крымом и материковой Украиной / nv.ua

      Так называемый "глава республики Крым", а по факту представитель оккупантов на полуострове, Сергей Аксенов заявил о желании возобновить железнодорожное сообщение с материковой Украиной. Более того, по его словам, на полуострове уже подготовили для этого всю необходимую инфраструктуру.

      Кроме того, оккупант заявил, что российский президент Владимир Путин якобы делает все на благо Крыма, поэтому такую инициативу поддержит, сообщает "ТАСС".

      К слову: Украина хочет возобновить железнодорожное сообщение с Донбассом: в России уже отреагировали

      Мы вполне "за". Сейчас мяч на поле украинской стороны. У них вроде бы некоторые железнодорожные пути уже разобраны, но я это знаю только со слухов и из прессы. У нас все в порядке,
      – сказал Аксенов.

      Он также назвал и цель, которую через возобновление сообщения преследуют оккупанты – по его словам, это увеличит поток туристов на полуостров.

      Почему Украина отменила железнодорожное сообщение с Крымом? В марте 2014 года во время захвата Автономной республики Крым россияне силой захватили и часть "Приднепровской железной дороги" в Крыму. Из соображений безопасности "Укрзализныця" прекратила сообщение с полуостровом после того, как российские оккупанты захватили его.

      Также были отменены и международные поезда, которые через материковую Украину шли на полуостров. Поезда, которые ранее выполняли рейсы в Крым, сейчас доезжают только до Херсона и Новоалексеевки, на Востоке Херсонской области.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Железная дорога Укрзализниця Аннексия Крыма
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