Украина хочет восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом: в России уже отреагировали

В России без истерики восприняли заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о восстановлении железнодорожного сообщения с Донбассом. Также в Кремле заявили, что это будет "неплохим шагом со стороны Украины" накануне встречи "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время официальный Киев может восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом. По его словам, сначала в Станице Луганской по отстроенному мосту должны пустить автомобили. А позже могут появиться другие мосты и новые переходные пункты.

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Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую,

– заметил министр.

Традиционно в России не обошли возможность прокомментировать такие слова украинского чиновника. В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что заявление Пристайко нормальное и благоразумное, передает RT.

Если Украина, как и раньше, считает эти территории своими, она должна стремиться к налаживанию связи, в том числе к восстановлению транспортной логистики. Главное, чтобы не было никаких терактов и конфликтных ситуаций после того, как мост будет достроен,

– отметил Джабаров.

Кроме того, российский сенатор отметил, что восстановление железнодорожного сообщения "будет неплохим шагом со стороны Украины" накануне встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате.

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Недавно на Донбассе Укрзализныця возобновила движение поездов на участке Мелитополь – Южнодонбасская. Это направление было закрыто в течение предыдущих 5 лет. Итак, отныне здесь будут ездить 4 поезда:

– №6162 Мариуполь – Волноваха;

– №6105 Волноваха – Мариуполь

– №6108 Мариуполь – Южнодонбасская;

– № 6181 Волноваха – Мариуполь с сообщением Южнодонбасская – Мариуполь.

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Что известно о железнодорожном движении из украинских городов на Донбасс

В результате боевых действий, начавшихся в 2014 году, железнодорожное сообщение из украинских городов к населенным пунктам в Донбассе сначала было затруднено. Впоследствии железную дорогу на некоторых участках взяли под свой контроль. Окончательно Украина прекратила железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом в феврале 2017 года. Произошло это после блокады торговли с оккупантами, начавшейся в декабре 2016 года. Целью акции было не допустить контрабанду (в частности угля) с оккупированных территорий в районы, подконтрольные Киеву. Через некоторое время тогдашняя украинская власть введет официальную блокаду Донбасса, то есть было принято решение о прекращении торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

К слову, в стратегии Укрзализныци на 2019 – 2030 годы говорится, что к 2023 году они планируют восстановить железнодорожное сообщение с оккупированными территориями. Благодаря такому шагу должны вырасти объемы перевозок угля, железной руды и черных металлов.

Железнодорожное сообщение на Востоке Украины: карта