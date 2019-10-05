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      Украина хочет восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом: в России уже отреагировали

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      Железнодорожная станция в Донецке
      Железнодорожная станция в Донецке / Соцсети

      В России без истерики восприняли заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о восстановлении железнодорожного сообщения с Донбассом. Также в Кремле заявили, что это будет "неплохим шагом со стороны Украины" накануне встречи "нормандской четверки".

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время официальный Киев может восстановить железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом. По его словам, сначала в Станице Луганской по отстроенному мосту должны пустить автомобили. А позже могут появиться другие мосты и новые переходные пункты.

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      Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую,
      заметил министр.

      Традиционно в России не обошли возможность прокомментировать такие слова украинского чиновника. В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что заявление Пристайко нормальное и благоразумное, передает RT.

      Если Украина, как и раньше, считает эти территории своими, она должна стремиться к налаживанию связи, в том числе к восстановлению транспортной логистики. Главное, чтобы не было никаких терактов и конфликтных ситуаций после того, как мост будет достроен,
      отметил Джабаров.

      Кроме того, российский сенатор отметил, что восстановление железнодорожного сообщения "будет неплохим шагом со стороны Украины" накануне встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате.

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      Недавно на Донбассе Укрзализныця возобновила движение поездов на участке Мелитополь – Южнодонбасская. Это направление было закрыто в течение предыдущих 5 лет. Итак, отныне здесь будут ездить 4 поезда:

      – №6162 Мариуполь – Волноваха;

      – №6105 Волноваха – Мариуполь

      – №6108 Мариуполь – Южнодонбасская;

      – № 6181 Волноваха – Мариуполь с сообщением Южнодонбасская – Мариуполь.

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      Что известно о железнодорожном движении из украинских городов на Донбасс

      В результате боевых действий, начавшихся в 2014 году, железнодорожное сообщение из украинских городов к населенным пунктам в Донбассе сначала было затруднено. Впоследствии железную дорогу на некоторых участках взяли под свой контроль. Окончательно Украина прекратила железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом в феврале 2017 года. Произошло это после блокады торговли с оккупантами, начавшейся в декабре 2016 года. Целью акции было не допустить контрабанду (в частности угля) с оккупированных территорий в районы, подконтрольные Киеву. Через некоторое время тогдашняя украинская власть введет официальную блокаду Донбасса, то есть было принято решение о прекращении торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

      К слову, в стратегии Укрзализныци на 2019 – 2030 годы говорится, что к 2023 году они планируют восстановить железнодорожное сообщение с оккупированными территориями. Благодаря такому шагу должны вырасти объемы перевозок угля, железной руды и черных металлов.

      Залізниця, Донбас, схід, Україна, транспорт Железнодорожное сообщение на Востоке Украины: карта

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости России Новости политики Железная дорога Украина – Россия
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