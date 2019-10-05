Возобновление железнодорожного сообщения с оккупированным Донбассом: громкое заявление Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко предположил, что в ближайшее время через линию разграничения на Донбассе может быть возобновлено железнодорожное сообщение.

Как отметил он в программе "Свобода слова Савика Шустера", произойдет это не раньше чем через месяц-полтора. Сначала в Станице Луганской через отстроенный мост должны пустить автомобили. А позже могут появиться другие мосты и новые переходные пункты.

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Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другую,

– заявил чиновник.

Почему важно возобновить мост в Станице Луганской? Этот мост проходит через Северский Донец и здесь есть единственный на Луганщине пункт пересечения через линию разграничения. Сам пункт является пешеходным. Боевики взорвали мост в 2015 году. Мост начали ремонтировать после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет восстановить переправу.

Что сегодня известно о железнодорожном сообщении с Донбассом

Из-за боевых действий на Донбассе Киев остановил железнодорожное сообщение с частью оккупированных территорий. Сегодня их контролируют боевики и пророссийские наемники.

Правда, из украинских городов все же можно доехать до населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, но только тех, которые контролирует украинская власть. В частности, из Харькова курсирует поезд до Покровска (бывший Красноармейск), из Киева до Лисичанска, а из Львова можно через Киев доехать до Бахмута.

Кроме того, в стратегии Укрзализныци на 2019 – 2030 годы, которая была опубликована в июне на официальном сайте компании, говорится, что к 2023 году они планируют возобновить железнодорожное сообщение с оккупированными территориями. Благодаря такому шагу должны вырасти объемы перевозок угля, железной руды и черных металлов.

К слову, недавно так называемый глава фейковой "ДНР" Денис Пушилин заявил о планах запуска поезда в российские Москву и Санкт-Петербург.

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Прекратила ли Украина железнодорожное сообщение с Россией

Такие планы у предыдущей украинской власти неоднократно были. В частности, 6 августа 2018 года бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что Киев собирается это сделать. Также постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власти прекратить еще и прямое автобусное сообщение со страной-агрессором. Но в итоге правительство так и не приняло решение об отмене железнодорожного сообщения между Украиной и Российской Федерацией, и оно действует до сих пор.