Оккупанты анонсировали запуск поездов в Москву и Петербург
Главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время ожидается запуск поезда по двум направлениям: в Москву и Санкт-Петербург.
Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на ресурс оккупантов.
Читайте также: Путин рассказал Макрона, по какой формуле видит достижения мира в Украине
Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сочетание планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система разрабатывается и, надеюсь, в ближайшее время мы сможем ею воспользоваться,
– заявил Пушилин.
Он также добавил, что сейчас рассматривается возможность обеспечения движения поездов и в других направлениях в РФ.
К слову, с помощью железной дороги российские оккупанты активно перевозят военную технику и боеприпасы на временно оккупирован Донбасс. Сейчас в регионе сконцентрировано достаточно российских запасов, которые позволяют врагу вести войну в течение 14 дней.
Стоит отметить, что железнодорожный вокзал Донецка полностью прекратил работу через несколько месяцев после оккупации РФ в августе 2014 года.
Выбор редакции
-
Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко, уже мертвы – СМИсегодня , 01:35
-
"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: как прошел эфир, посвященный освобожденным пленнымсегодня , 00:15
-
Главные новости 8 сентября: готова ли Украина к отопительному сезону, смертельный шторм в Крыму8 сентября , 22:36