Главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время ожидается запуск поезда по двум направлениям: в Москву и Санкт-Петербург.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на ресурс оккупантов.

Читайте также: Путин рассказал Макрона, по какой формуле видит достижения мира в Украине

Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сочетание планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система разрабатывается и, надеюсь, в ближайшее время мы сможем ею воспользоваться,

– заявил Пушилин.

Он также добавил, что сейчас рассматривается возможность обеспечения движения поездов и в других направлениях в РФ.

К слову, с помощью железной дороги российские оккупанты активно перевозят военную технику и боеприпасы на временно оккупирован Донбасс. Сейчас в регионе сконцентрировано достаточно российских запасов, которые позволяют врагу вести войну в течение 14 дней.

Стоит отметить, что железнодорожный вокзал Донецка полностью прекратил работу через несколько месяцев после оккупации РФ в августе 2014 года.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

