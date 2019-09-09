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      Оккупанты анонсировали запуск поездов в Москву и Петербург

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      Оккупантам захотелось прямого железнодорожного сообщения с Россией
      Оккупантам захотелось прямого железнодорожного сообщения с Россией / Фото из открытых источников

      Главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин сообщил, что в ближайшее время ожидается запуск поезда по двум направлениям: в Москву и Санкт-Петербург.

      Об этом сообщает российское агентство "ТАСС" со ссылкой на ресурс оккупантов.

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      Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сочетание планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система разрабатывается и, надеюсь, в ближайшее время мы сможем ею воспользоваться,
      – заявил Пушилин.

      Он также добавил, что сейчас рассматривается возможность обеспечения движения поездов и в других направлениях в РФ.

      К слову, с помощью железной дороги российские оккупанты активно перевозят военную технику и боеприпасы на временно оккупирован Донбасс. Сейчас в регионе сконцентрировано достаточно российских запасов, которые позволяют врагу вести войну в течение 14 дней.

      Стоит отметить, что железнодорожный вокзал Донецка полностью прекратил работу через несколько месяцев после оккупации РФ в августе 2014 года.


      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала
       

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      Теги: Новости России Железная дорога Война на Донбассе Новости Донецка Новости Украины
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