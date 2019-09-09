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      Окупанти анонсували запуск потягів до Москви та Петербурга

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      Окупантам захотілося прямого залізничного сполучення з Росією
      Окупантам захотілося прямого залізничного сполучення з Росією / Фото з відкритих джерел

      Ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін повідомив, що найближчим часом очікується запуск потягу за двомя напрямками: в Москву та Санкт-Петербург.

      Про це повідомляє російська агенція "ТАСС" з посиланням на ресурс окупантів.

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      Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, сполучення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система опрацьовується і, сподіваюся, вже найближчим часом ми зможемо нею скористатися,
      – заявив Пушилін.

      Він також додав, що наразі розглядається можливість забезпечення руху потягів й в інших напрямках до РФ.

      До слова, за допомогою залізниці російські окупанти активно перевозять військову техніку та боєприпаси на тимчасово окупований Донбас. Наразі у регіоні сконцентровано достатньо російських запасів, які дозволяють ворогу вести війну протягом 14 днів.

      Варто зазначити, що залізничний вокзал Донецька повністю припинив роботу через кілька місяців після окупації РФ в серпні 2014 року.


      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Залізниця Новини Росії
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