Ватажок так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін повідомив, що найближчим часом очікується запуск потягу за двомя напрямками: в Москву та Санкт-Петербург.

Про це повідомляє російська агенція "ТАСС" з посиланням на ресурс окупантів.

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Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, сполучення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система опрацьовується і, сподіваюся, вже найближчим часом ми зможемо нею скористатися,

– заявив Пушилін.

Він також додав, що наразі розглядається можливість забезпечення руху потягів й в інших напрямках до РФ.

До слова, за допомогою залізниці російські окупанти активно перевозять військову техніку та боєприпаси на тимчасово окупований Донбас. Наразі у регіоні сконцентровано достатньо російських запасів, які дозволяють ворогу вести війну протягом 14 днів.

Варто зазначити, що залізничний вокзал Донецька повністю припинив роботу через кілька місяців після окупації РФ в серпні 2014 року.