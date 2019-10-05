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      Відновлення залізничного сполучення з окупованим Донбасом: гучна заява Пристайка

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      Пристайко заявив про намір відновити залізничне сполучення з окупованим Донбасом
      Пристайко заявив про намір відновити залізничне сполучення з окупованим Донбасом / "Факти"

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко припустив, що найближчим часом через лінію розмежування на Донбасі може бути відновлено залізничне сполучення.

      Як зауважив він у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", станеться це не раніше ніж через місяць-півтора. Спершу у Станиці Луганській через відбудований міст мають пустити автомобілі. А пізніше можуть з’явитися інші мости та нові перехідні пункти.

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      Можливо, з’явиться залізничне сполучення, аби люди могли комфортно переїжджати з одного боку лінії розмежування на інший,
      – заявив посадовець.

      Чому важливо відновити міст у Станиці Луганській? Цей міст проходить через Сіверський Донець і тут є єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування. Сам пункт є пішохідним. Бойовики міст підірвали у 2015 році. Міст почали ремонтувати після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче відновити переправу. 

      Що сьогодні відомо про залізничне сполучення з Донбасом

      Через бойові на Донбасі Київ зупинив залізничне сполучення з частиною окупованих територій. Сьогодні їх контролюють бойовики та проросійські найманці.

      Щоправда, з українських міст все ж можна доїхати до населених пунктів у Донецькій і Луганській областях, але лише тих, які контролює українська влада. Зокрема, з Харкова курсує потяг до Покровська (колишній Красноармійськ), з Києва – до Лисичанська, а зі Львова можна через Київ доїхати до Бахмута.

      Крім того, у стратегії Укрзалізниці на 2019 – 2030 роки, яку було опубліковано у червні на офіційному сайті компанії, мовиться, що до 2023 року вони планують відновити залізничне сполучення з окупованими територіями. Завдяки такому кроку мають зрости обсяги перевезень вугілля, залізної руди та чорних металів.

      До слова, нещодавно так званий голова фекової "ДНР" Денис Пушилін заяви про плани запуску потяга до російських Москви та Санкт-Петербурга.

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      Чи припинила Україна залізничне сполучення з Росією

      Такі плани в попередньої української влади неодноразово були. Зокрема, 6 серпня 2018 року колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Київ збирається це зробити. Також постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити ще й пряме автобусне сполучення з країною-агресоркою. Але зрештою уряд так і не ухвалив рішення щодо про скасування залізничного сполучення між Україною та Російською Федерацією, і воно діє досі.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Залізниця Вадим Пристайко МЗС України Транспорт
      Джерело: 24 канал
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