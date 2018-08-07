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Україна повинна закрити автобусне сполучення з Росією, – заступник представника президента

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Ізет Гданов закликав закрити автобусне сполучення з Росією
Ізет Гданов закликав закрити автобусне сполучення з Росією / Кадр з відео

Постійне представництво президента України в Криму закликало владу припинити пряме автобусне сполучення з Росією. Відповідний заклик у своєму Facebook опублікував перший заступник представника президента України в Криму Ізет Гданов.

24 канал повідомляв, що 6 серпня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що держава збирається припинити залізничне сполучення з Росією.

"Припинення залізничного сполучення з окупантом – однозначно правильне рішення Мінінфраструктури, також необхідно невідкладно розглянути припинення автобусного сполучення", – написав у соціальній мережі Гданов.

Читайте також: Коли і як варто припиняти залізничне сполучення з Росією

У коментарі ресурсу "Апостроф" Гданов пояснив, що підставою для його ініціативи стали безпека громадян України та території держави, а також "припинення всіх по можливості взаємин і, зокрема, сполучень з агресором".

"Росія захопила частину наших територій, у нас війна. Нічого хорошого від окупанта ми не чекаємо", – заявив Гданов.

Це додатковий тиск на агресора і ізоляція неадекватного сусіда, який не поважає законні кордони держав. Такі кроки повинен робити весь цивілізований світ, щоб Росія відчувала наслідки свого міжнародного бандитизму,
– додав перший заступник представника президента в Криму.

До слова, вже 7 серпня Володимир Омелян заявив, що Україна не зможе припинити вантажне залізничне сполучення з Росією через зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі.

 

 

 

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Транспорт Міністерство інфраструктури Володимир Омелян залізниця
Джерело: 24 Канал
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