Україна не може повністю закрити залізничне сполучення з Росією, – Омелян

Україна не зможе припинити вантажне залізничне сполучення з Російською Федерацією через зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає "Інтерфакс".

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За словами політика, його відомство вже підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії в рамках її діяльності в Азовському басейні і на окупованих територіях, зокрема припинення пасажирського сполучення.

Водночас, міністр уточнив, що наразі йдеться виключно про припинення пасажирського залізничного сполучення.

На цьому етапі ми говоримо про регулярне залізничне пасажирське сполучення. Щодо вантажного сполучення є проблема не тільки в тому, що "Укрзалізниця" втратить істотні надходження до її бюджету, а й із міжнародним законодавством, зокрема з тими зобов'язаннями, які Україна взяла на себе в рамках Світової організації торгівлі. А тому наразі ми цю тему вивчаємо, але не просуваємо,

– розповів Омелян.

Міністр зазначив, що відповідне рішення має бути ухвалено на державному рівні.

Нагадаємо, 6 липня Володимир Омелян розповів, що Україна розглядає варіант закриття залізничного сполучення з Росією.