Украина не может полностью закрыть железнодорожное сообщение с Россией, – Омелян
Украина не сможет прекратить грузовое железнодорожное сообщение с Российской Федерацией из-за обязательств перед Всемирной организацией торговли.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает "Интерфакс".
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По словам политика, его ведомство уже подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, в частности относительно прекращения пассажирского сообщения.
В то же время, министр уточнил, что сейчас речь идет исключительно о прекращении пассажирского железнодорожного сообщения.
На этом этапе мы говорим о регулярном железнодорожном пассажирском сообщении. Относительно грузового сообщения есть проблема не только в том, что "Укрзализныця" потеряет существенные поступления в бюджет, но и с международным законодательством, в частности с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках Всемирной организации торговли. А потому сейчас мы эту тему изучаем, но не продвигаем,
– рассказал Омелян.
Министр отметил, что соответствующее решение должно быть принято на государственном уровне.
Напомним, 6 июля Владимир Омелян рассказал, что Украина рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Россией.