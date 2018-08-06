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Из украинских поездов исчезнут плацкарты: известно когда

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Из украинских поездов исчезнут плацкарты
Из украинских поездов исчезнут плацкарты / dpchas.com.ua

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что "Укрзализныця" собирается убрать из поездов плацкарты и заменить этот популярный класс вагонов дневными поездами.

Об этом говорится на сайте "Сегодня".

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"Мы хотим, чтобы плацкарты в Украине исчезли. Мы считаем, что это можно сделать, особенно переходя на формат дневных поездов", – заявил Омелян.

Он отметил, что это планируют сделать в течение пяти лет.

Министр также добавил, что он лично пользуется плацкартными вагонами, несмотря на то, что это неудобно.

Когда я путешествую по Украине, то я пользуюсь только плацкартом. Это сложно для меня из-за моего роста, так как я не помещаются в эти полки. И это проблема для людей, потому что они наталкиваются на мои ноги,
– сказал Омелян.

Напомним, "Укрзализныця" планирует внедрить единый билет на поезд и самолет после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь. Кроме того, компания планирует запустить "сквозной" билет поезд-автобус.

Теги: Новости Украины Укрзализниця Владимир Омелян Транспорт
Источник: 24 Канал
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