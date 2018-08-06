З українських потягів зникнуть плацкарти: відомо коли

Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що "Укрзалізниця" збирається прибрати з потягів плацкарти та замінити цей популярний клас вагонів денними потягами.

Про це йдеться на сайті "Сегодня".

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"Ми хочемо, щоб плацкарти в Україні зникли. Ми вважаємо, що це можна зробити, особливо переходячи на формат денних потягів", – заявив Омелян.

Він зазначив, що це планують зробити протягом п'яти років.

Міністр також додав, що він особисто користується плацкартними вагонами, незважаючи на те, що це незручно.

Коли я подорожую Україною, то я користуюся тільки плацкартом. Це складно для мене через мій зріст, так як я не поміщаються в ці полки. І це проблема для людей, тому що вони наштовхуються на мої ноги,

– сказав Омелян.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує впровадити єдиний квиток на поїзд і літак після старту швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль. Крім того, компанія планує запустити "наскрізний" квиток поїзд-автобус.