"Укрзалізниця" введе новий об'єднаний вид квитків

"Укрзалізниця" планує впровадити єдиний квиток на поїзд і літак після старту швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль. Крім того, компанія планує запустити "наскрізний" квиток поїзд-автобус.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" з посиланням на в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

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У мене в минулому році була ідея зробити єдиний квиток, щоб пасажир міг купити один квиток на потяг, а потім пересісти з ним же на автобусний рейс. Наприклад, таким пілотним проектом мав стати квиток в "Буковель" – в одному квитку був би закладений проїзд поїздом і автобусом, який прив'язаний до розкладм потяга. Сподіваюся, ми зможемо реалізувати цей проект вже цієї зими, – зазначив він.

За словами очільника "Укрзалізниці", цей проект буде реалізовано після запуску швидкісної електрички в аеропорт Бориспіль. В одному пакеті будуть продаватися квитки на швидкісні потяги та квитки на літак.