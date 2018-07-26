"Укрзализныця" введет новый объединенный вид билетов

"Укрзализныця" планирует внедрить единый билет на поезд и самолет после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь. Кроме того, компания планирует запустить "сквозной" билет поезд-автобус.

Об этом сообщает "Укрзализныця" со ссылкой на и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

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У меня в прошлом году была идея сделать единый билет, чтобы пассажир мог купить один билет на поезд, а потом пересесть с ним же на автобусный рейс. Например, таким пилотным проектом должен был стать билет в "Буковель" – в одном билете был бы заложен проезд поездом и автобусом, который привязан к расписанию поезда. Надеюсь, мы сможем реализовать этот проект уже этой зимой, – отметил он.

По словам главы "Укрзализныци", этот проект будет реализован после запуска скоростной электрички в аэропорт Борисполь. В одном пакете будут продаваться билеты на скоростные поезда и билеты на самолет.