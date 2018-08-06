Украина готовит новое ограничение транспортного сообщения с Россией

Украина собирается прекратить еще один вид транспортного сообщения с Российской Федерацией, а именно отменить курс всех железнодорожных поездов в страну-агрессор.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ТСН.

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Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой,

– сказал чиновник.

Напомним, с 11 декабря 2017 года Россия полностью перевела движение пассажирских поездов дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. До этого российские поезда, направляющиеся на юг страны, проезжали небольшой участок территории Украины.

Тогда министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что после таких действий России, "Укрзализныця" также рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ.