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Україна готує нове обмеження транспортного сполучення з Росією

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Україна готується припинити залізничне сполучення із Росією
Україна готується припинити залізничне сполучення із Росією / Фото з відкритих джерел

Україна збирається припинити ще один вид транспортного сполучення із Російською Федерацією, а саме скасувати курс усіх залізничних потягів до країни-агресора.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає ТСН.

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Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою,
– сказав чиновник.

Нагадаємо, з 11 грудня 2017 року Росія повністю перевела пасажирські поїзди далекого прямування на новий залізничний обхід України. До цього російські поїзди, що прямують на південь країни, проїжджали невелику ділянку територією України.

Тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що після таких дій Росії, "Укрзалізниця" також розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ.

Теги: Новини політики Новини України Укрзалізниця Новини Росії Україна – Росія залізниця Володимир Омелян
Джерело: 24 Канал
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