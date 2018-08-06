Україна готує нове обмеження транспортного сполучення з Росією

Україна збирається припинити ще один вид транспортного сполучення із Російською Федерацією, а саме скасувати курс усіх залізничних потягів до країни-агресора.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає ТСН.

Читайте також: "Росія повністю злетіла з котушок": Омелян про дії РФ в Азовському морі

Ми розглядаємо зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою,

– сказав чиновник.

Нагадаємо, з 11 грудня 2017 року Росія повністю перевела пасажирські поїзди далекого прямування на новий залізничний обхід України. До цього російські поїзди, що прямують на південь країни, проїжджали невелику ділянку територією України.



Тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що після таких дій Росії, "Укрзалізниця" також розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ.