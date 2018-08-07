Украина должна закрыть автобусное сообщение с Россией, – заместитель представителя президента
Постоянное представительство президента Украины в Крыму призвало власть прекратить прямое автобусное сообщение с Россией. Соответствующий призыв в своем Facebook опубликовал первый заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.
24 канал сообщал, что 6 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что государство собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией.
"Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом – однозначно правильное решение Мининфраструктуры, также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения", – написал в социальной сети Гданов.
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В комментарии ресурсу "Апостроф" Гданов пояснил, что основанием для его инициативы стали безопасность граждан Украины и территории государства, а также "прекращение всех по возможности взаимоотношений и, в частности, сообщений с агрессором".
"Россия захватила часть наших территорий, у нас война. Ничего хорошего от оккупанта мы не ожидаем", – заявил Гданов.
Это дополнительное давление на агрессора и изоляция неадекватного соседа, который не уважает законные границы государств. Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир, чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма,
– добавил первый заместитель представителя президента в Крыму.
К слову, уже 7 августа Владимир Омелян заявил, что Украина не сможет прекратить грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед Всемирной торговой организацией.