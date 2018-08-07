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Коли і як варто припиняти залізничне сполучення з Росією

994 Читать новость на русском
З України до Росії досі ходять пасажирські потяги
З України до Росії досі ходять пасажирські потяги / obozrevatel.com

До припинення залізничного сполучення з Росією потрібно було готуватися з самого початку війни проти нас. На сьогодні заява міністра інфраструктури дивна, до скасування потягів до Росії треба йти іншим шляхом.

Про це 24 каналу розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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Експерт звертає увагу на те, що міністр інфраструктури після того, як заявив про можливість скасування пасажирських потягів до Росії, фактично дезавуював свої слова, відзначивши, що таке рішення призведе до того, що буде багато незадоволених. Тому питання вивчатиметься. Як зауважує Бала, не зрозуміло тоді, навіщо робити такі заяви, якщо вони не мають жодного змістовного наповнення. А тим більше реальних пропозицій і дій.

Водночас, на переконання експерта, діяти потрібно зовсім інакше. А такі заяви представників влади – хибні за понятійним рядом і тільки демотивують людей. Тому що є багато громадян України, які говорять про те, що треба дружити з Росією. Тобто після того, як Росія анексувала Крим і частину Донбасу, війна забрала життя понад десяти тисяч осіб, залишаються ще ті, хто хоче дружити з РФ.

На його думку, є низка заходів, які потрібно було вжити з самого початку російської агресії.

Виходить, що у нас війна – не війна. Ми продовжуємо торгувати з Росією, не введений візовий режим для росіян, і зараз говорити про припинення залізничного сполучення – це як Пилип з конопель вискакувати. Йти до певного обмеження треба іншим шляхом – починаючи з припинення торгівлі з Росією. Не буде торгових стосунків, то й залізничне сполучення стане меншим. Те ж саме стосується візового режиму з Росією. Таким чином природно зменшувати сполучення з Росією. А в кінцевому варіанті вийти лише на транзит і жодних прямих пасажирських сполучень,
– підкреслює Віталій Бала.

Експерт зауважує: всі потяги до Росії – українські. На переконання Бали, питання можна вирішувати, але без заяв політичного характеру, спочатку його вивчивши, щоб зменшити негативні наслідки всередині України.

Нагадаємо, про плани скасувати залізничне сполучення з Росією заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Але питання зараз лише на стадії обговорення. Як відомо, з 11 грудня 2017 року Росія повністю перевела пасажирські поїзди далекого прямування на новий залізничний обхід України. До цього російські поїзди, що прямують на південь країни, проїжджали невелику ділянку територією України. Тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що після таких дій Росії, "Укрзалізниця" також розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Укрзалізниця Україна – Росія Володимир Омелян
Джерело: 24 Канал
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