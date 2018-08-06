Понад 2,5 мільярди збитків: 13 злочинів на "Укрзалізниці", які вас шокують

Масштаби корупції на залізниці вражають. Щонайменше 40 кримінальних проваджень на "Укрзалізниці" відкрито з 2017-го по липень 2018 року, повідомив голова ГО "Залізниця без корупції" Володимир Даценко.

17 посадовим особам вже оголосили підозру про корупцію, а сума оцінених правоохоронцями збитків перевищує 2,5 млрд гривень!

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Журналісти 24 каналу підготували топ-13 найгучніших кримінальних проваджень, відкритих з 2017-го по липень 2018-го року.

Справа НАБУ про закупівлю стрілочних переводів

"Укрзалізниця" періодично закуповує ці стрілки не у виробника – Дніпропетровського стрілочного заводу, а через посередників. І добряче переплачує. За оцінками детективів НАБУ, вартість за цією посередницькою схемою була накручена на 40% від цін виробника. Таким чином, лише за 2017 рік "Укрзалізниця" переплатила близько 1,5 млрд гривень!

Незважаючи на те, що НАБУ відкрило кримінальне провадження в минулому році, цього року схема повторилась, і закупівля на 600 млн гривень відбулась за тим же принципом. Після того, як ГО "Залізниця без корупції" опублікувала інформацію про зловживання, керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що дав доручення скасувати ці закупівлі. Пост про це опублікував 20 червня, але, на диво, 4 липня договори про закупівлю через посередника знову підписали і не розірвали до сьогодні. Тобто публічну заяву очільник так і не виконав….

Закупівля непридатного обладнання на 20 млн гривень

СБУ виявило закупівлю на 20 млн гривень непридатного обладнання для будівництва вагонів "Укрзалізниці". Як це сталося? У вересні 2016-го року з'явилась фірма "Українська машинобудівельна техніка", яка відразу почала вимагати великі суми. Виявилось, що фірма відсутня за адресою реєстрації, а її власників знайти неможливо.

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Пізніше СБУ в Полтавській області виявила підпільний цех з виробництва цього обладнання на суму 400 млн гривень, яке реалізовувала "Укрзалізниця". Також паралельно виявили закупівлю гальмівних колодок на суму 20 млн гривень, які теж були непридатними для використання… Але були закуплені й прийняті "Укрзалізницею".

Закупівля непридатного обладнання на 100 млн гривень

Це постійна схема щодо закупівлі непридатного обладнання, яка лобіювалась заступником керівника локомотивного господарства, за версією слідства. Нині його підозрюють у закупівлі непридатного обладнання для локомотивного господарства на 100 млн гривень. Заступнику оголошено про підозру.

Додаткові угоди на збільшення ціни дизпалива

Корупція криється в необгрунтованому укладанні додаткових угод на збільшення ціни дизпалива з ТОВ "Вог Аеро Джет", що призвело до збитків на суму близько 90 млн гривень.

"Укрзалізниця" двічі укладала додаткові угоди на збільшення вартості, які значно перевищували ринкові ціни. Аналогічна справа була в 2016 році, по ній нещодавно оголосили підозри керівникам філії, яка проводила закупівлі. Імовірно, така ж доля чекає й на цю справу.

Справа Дарницького мосту

На будівництво цього мосту "Укрзалізниця" витратила понад 10 млрд гривень з 2004 року. Корупція криється в закупівлі робіт на 100 млн гривень щодо антикорозійної обробки мосту. Її фактично не виконали, однак гроші сплатити у повному обсязі.

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Переможцем цього контракту була фірма "Гідроінжбуд". Компанію, як виявилось, зареєстрували в одній кімнаті з понад ста іншими фірмами, відтак знайти неможливо. До того ж її власник – громадянин Марокко і мешканець окупованого Донецька, який теж десь "загубився". Однак фірма-"невидимка" отримала з 2010 року – 1,7 млрд грн.

Згодом Нацполіція встановила, що фірма не має ні працівників, ні виробничого обладнання. Практично, їй було нічим виконати послуги. Відтак хто ж їх виконав? А чи виконав взагалі?..

Постачання вагонного литва від фірми-"привида"

Наступне осердя корупції – нерозірвання контрактів з ТОВ "Сота Україна" попри вимоги Держаудитслужби. Фірму створили у травні 2017 року, і через 14 днів вона виграла тендери на 55 млн гривень! Зараз фірма має контрактів на 1,2 млрд гривень з "Укрзалізницею".

Але ця компанія відсутня за місцем реєстрації. Спільне з ЦРУ розслідування викрило, що власник житлового будинку, де зареєстрована фірма, нічого не знає про цю компанію. Зареєстрований на паперах власник цієї компанії – латвійська фірма "Сота Онлайн Холдинг" – також нічого не знає про нібито свою українську фірму…

Про це повідомляли і ГПУ, і Нацполіцію, і Державну фіскальну службу. Але реакції правоохоронців досі немає.

Пікантна справа стосовно керівника Львівської залізниці

Під час ревізії "Укрзалізниця" сама виявила порушення – закупівлю товарів та обладнання на 50 млн гривень, у яких не було нагальної потреби. Вони просто лежали на складі, а частина була непридатною. ГПУ відкрила кримінальне провадження і звільнила керівника Львівської залізниці Івана Груника.

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Однак… Звільнений директор поновився через суд, аргументуючи тим, що покарали, мовляв, тільки його, але ж винних багато. Суд вирішив заплатити заробітну плату за вимушений прогул і поновив керівника. У цей час "Укрзалізниця" зробила цікавий крок: фактично усунула Груника від виконання обов'язків, але призначила на посаду "виконавчого директора".

Таким чином, директор лишається працювати, отримувати гроші, але фактично не виконує ніяких обов'язків, вважає директор ГО "Корупція на залізниці". Слідство триває.

Закупівля європейських рейок UIC-60 за завищеною вартістю

У 2016 році залізниця вирішила, що треба закуповувати не тільки старі радянські, а й європейські рейки, що мають кращі технологічні характеристики. Але "Укрзалізниця" знову закупила не у виробника, а у посередника – фірми одного дня, яка за все своє існування виграла один тендер за один день на 140 млн грн і зникла з радарів. А власники фірми – дві громадянки України, на яких записано ще ледь не сто компаній...

Пізніше Нацполіція з'ясувала, що 20% коштів вивели через офшорні компанії, зареєстровані на непідконтрольних територіях. Сума оцінених збитків – 50 млн гривень.

Справа закупівлі мастил за неконкурентними процедурами

Виробників олив та мастил достатньо в Україні, але перемагають чомусь тільки компанії ТОВ "Міроіл" і ТОВ "Август Пром", які є власністю нардепа Олександра Пономарьова.

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У 2017-му році відбулись тендери на 1,5 млн грн. Вартість продукції завищили на 30% на вимогу учасників процедури. Таким чином, близько 180 млн гривень Україна переплатила. Сьогодні НАБУ розслідує цю справу.

Оплата 108 млн гривень фіктивним фірмам

Державна фіскальна служба (ДФС) викрила, що "Укрзалізниця" виплатила щонайменше 108 млн гривень фіктивним фірмам, які не мають працівників і не закуповували обладнання. ДФС перевірила агентів і виявила, що контракти на суму понад 1, 5 млрд гривень – фіктивні угоди. Слідчі дії тривають.

Справа Джакеллі Вахтангі: вимагання хабара у 300 тисяч доларів

Менше ніж півроку попрацювавши на посту керівника департаменту внутрішнього аудиту, він "спалився" на вимаганні хабара у 300 тисяч доларів... при отриманні хабара у розмірі 70 тисяч доларів!

Поява загадкового Вахтангі, громадянина Польщі, на "Укрзалізниці" сумнівна. Він не подав електронну декларацію, відтак будь-яка інформація про його кваліфікацію відсутня. За рішенням суду він вийшов під заставу в 4 млн гривень. Тобто попрацювавши зовсім недовго на залізниці, Вахтангі знайшов такі кошти, аби вийти на волю. Слідство триває.

Розтрата 70 млн гривень за фіктивний ремонт рухомого складу

ГПУ виявила схему закупівлі й оплати послуг, які фактично не надавались. "Укрзалізниця" заплатила за послуги Дніпропетровському тепловозоремонтному заводу 70 млн грн за нібито ремонт дизелів. Усе б нічого, але дизелі не відправляли в Дніпро, їх ремонтували безпосередньо на залізниці в Полтавському вагоноремонтному депо...

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Проте кошти, які заплатити заводу, вивели через фіктивні фірми. По цій справі оголосили підозру заступнику керівника і ще десятьом посадовцям. Прокуратура гучно анонсувала затримання. Чи дійде справа до вироків, покаже час.

Змова про закупівлю одного товару за завищеною вартістю: 200 млн гривень збитків

Керівництво Філії "Дарницький вагоноремонтний завод" змовилось з представниками приватних суб'єктів господарювання про постачання товару за завищеною вартістю. Йдеться про повітророзподільники, які не виготовляють в Україні. Тому їх закуповують в Росії і не просто так, а за значно завищеною ціною! Станом на 2017 рік для залізниці вартість становила 35 тисяч гривень.

Діє посередник "Технорейлгруп", який "наварює" близько 100 відсотків вартості за участь в тендерах. Зокрема, досить слабо ведеться робота з імпортозаміщення російських товарів. Тому ми продовжуємо закуповувати це обладнання на суму близько 100-150 млн гривень на рік. Але не повітророзподільником єдиним... "Укрзалізниця" у 2017 році закупила товарів з Росії на понад 2 мільярди гривень

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