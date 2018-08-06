Более 2,5 миллиардов убытков: 13 преступлений на "Укрзализныце", которые вас шокируют

Масштабы коррупции на железной дороге впечатляют. По меньшей мере 40 уголовных производств на "Укрзализныце" открыто с 2017-го по июль 2018 года, сообщил председатель ОО "Дорога без коррупции" Владимир Даценко.

17 должностным лицам уже объявили подозрение в коррупции, а сумма оцененного правоохранителями ущерба превышает 2,5 млрд гривен!

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Журналисты 24 канала подготовили топ-13 самых громких уголовных производств, открытых с 2017-го по июль 2018-го года.

Дело НАБУ о закупке стрелочных переводов

"Укрзализныця" периодически закупает эти стрелки не у производителя – Днепропетровского стрелочного завода, а через посредников. И изрядно переплачивает. По оценкам детективов НАБУ, стоимость по этой посреднической схеме была накручена на 40% от цен производителя. Таким образом, только за 2017 год "Укрзализныця" переплатила около 1,5 млрд гривен!

Несмотря на то, что НАБУ открыло уголовное производство в прошлом году, в этом году схема повторилась, и закупка на 600 млн гривен состоялась по тому же принципу. После того, как ОО "Дорога без коррупции" опубликовала информацию о злоупотреблениях, руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что дал поручение отменить эти закупки. Пост об этом опубликовал 20 июня, но, на удивление, 4 июля договоры о закупке через посредника опять подписали и не разорвали сегодня. То есть публичное заявление президент так и не выполнил....

Закупка непригодного оборудования на 20 млн гривен

СБУ выявило закупку на 20 млн гривен непригодного оборудования для строительства вагонов "Укрзализныци". Как это произошло? В сентябре 2016-го года появилась фирма "Украинская машиностроительная техника", которая сразу стала требовать большие суммы. Оказалось, что фирма отсутствует по адресу регистрации, а ее владельцев найти невозможно.

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Позже СБУ в Полтавской области выявила подпольный цех по производству этого оборудования на сумму 400 млн гривен, которое реализовывала "Укрзализныця". Также параллельно обнаружили закупку тормозных колодок на сумму 20 млн гривен, которые тоже были непригодными для использования... Но были закуплены и приняты "Укрзализныцей".

Закупка непригодного оборудования на 100 млн гривен

Это постоянная схема по закупке непригодного оборудования, которая лоббировалась заместителем руководителя локомотивного хозяйства, по версии следствия. Сейчас его подозревают в закупке негодного оборудования для локомотивного хозяйства на 100 млн гривен. Заместителю объявлено о подозрении.

Дополнительные соглашения на увеличение цены дизтоплива

Коррупция кроется в необоснованном заключении дополнительных соглашений на увеличение цены дизтоплива с ООО "Вог Аэро Джет", что привело к убыткам на сумму около 90 млн гривен.

"Укрзализныця" дважды заключала дополнительные соглашения на увеличение стоимости, которые значительно превышали рыночные цены. Аналогичное дело было в 2016 году, по нему недавно объявили подозрения руководителям филиала, который проводил закупки. Вероятно, такая же судьба ждет и это дело.

Дело Дарницкого моста

На строительство этого моста "Укрзализныця" потратила более 10 млрд гривен с 2004 года. Коррупция кроется в закупке работ на 100 млн гривен по антикоррозийной обработке моста. Ее фактически не выполнили, но деньги уплатили в полном объеме.

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Победителем этого контракта была фирма "Гидроинжбуд". Компанию, как оказалось, зарегистрировали в одной комнате с более чем ста другими фирмами, поэтому найти невозможно. К тому же ее владелец – гражданин Марокко и житель оккупированного Донецка, который тоже где-то "потерялся". Однако фирма-"невидимка" получила с 2010 года – 1,7 млрд грн.

Впоследствии Нацполиция установила, что фирма не имеет ни работников, ни производственного оборудования. Практически, ей было нечем выполнить услуги. Так кто же их выполнил? А выполнил ли вообще?

Поставки вагонного литья от фирмы-"призрака"

Следующее средоточие коррупции – нерасторжении контрактов с ООО "Сота Украина" несмотря на требования Госаудитслужбы. Фирму создали в мае 2017 года, и через 14 дней она выиграла тендеры на 55 млн гривен! Сейчас фирма имеет контракты на 1,2 млрд гривен с "Укрзализныцей".

Но эта компания отсутствует по месту регистрации. Совместное с ЦРУ расследование разоблачило, что собственник жилого дома, где зарегистрирована фирма, ничего не знает об этой компании. Зарегистрированный на бумагах владелец этой компании – латвийская фирма "Сота Онлайн Холдинг" – также ничего не знает о якобы своей украинской фирме...

Об этом сообщали и в ГПУ, и Нацполицию, и Государственную фискальную службу. Но реакции правоохранителей пока нет.

Пикантное дело в отношении руководителя Львовской железной дороги

Во время ревизии "Укрзализныця" сама выявила нарушение – закупку товаров и оборудования на 50 млн гривен, в которых не было насущной необходимости. Они просто лежали на складе, а часть была непригодной. ГПУ открыла уголовное производство и уволила руководителя Львовской железной дороги Ивана Груника.

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Однако... Уволенный директор возобновился через суд, аргументируя тем, что наказали, мол, только его, но виновных много. Суд решил заплатить заработную плату за вынужденный прогул и возобновил руководителя. В настоящее время "Укрзализныця" сделала интересный шаг: фактически устранила Груника от исполнения обязанностей, но назначила на должность "исполнительного директора".

Таким образом, директор остается работать, получать деньги, но фактически не выполняет никаких обязанностей, считает директор ОО "Коррупция на железной дороге". Следствие продолжается.

Закупка европейских рельсов UIC-60 по завышенной стоимости

В 2016 году железная дорога решила, что нужно закупать не только старые советские, но и европейские рельсы, что имеют лучшие технологические характеристики. Но "Укрзализныця" снова закупила не у производителя, а у посредника – фирмы-однодневки, которая за все свое существование выиграла один тендер за один день на 140 млн грн и исчезла с радаров. А владельцы фирмы – две гражданки Украины, на которых записано еще сто компаний...

Позже Нацполиция выяснила, что 20% средств вывели через оффшорные компании, зарегистрированные на неподконтрольных территориях. Сумма оцененных убытков – 50 млн гривен.

Дело закупки масел по неконкурентным процедурам

Производителей масел и смазок достаточно в Украине, но побеждают почему-то только компании ООО "Мироил" и ООО "Август Пром", которые являются собственностью нардепа Александра Пономарева.

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В 2017-м году состоялись тендеры на 1,5 млн грн. Стоимость продукции завысили на 30% по требованию участников процедуры. Таким образом, около 180 млн гривен Украина переплатила. Сегодня НАБУ расследует это дело.

Оплата 108 млн гривен фиктивным фирмам

Государственная фиксальная служба (ГФС) выявила, что "Укрзализныця" выплатила по меньшей мере 108 млн гривен фиктивным фирмам, которые не имеют работников и не закупали оборудование. ГФС проверила агентов и обнаружила, что контракты на сумму более 1, 5 млрд гривен – фиктивные сделки. Следственные действия продолжаются.

Дело Джакелли Вахтанги: вымогательство взятки в 300 тысяч долларов

Меньше чем полгода поработав на посту руководителя департамента внутреннего аудита, он "спалился" на вымогательстве взятки в 300 тысяч долларов... при получении взятки в размере 70 тысяч долларов!

Появление загадочного Вахтанги, гражданина Польши, на "Укрзализныце" сомнительное. Он не подал электронную декларацию, следовательно, любая информация о его квалификации отсутствует. По решению суда он вышел под залог в 4 млн гривен. То есть поработав совсем недолго на железной дороге, Вахтанги нашел такие средства, чтобы выйти на волю. Следствие продолжается.

Растрата 70 млн гривен за фиктивный ремонт подвижного состава

ГПУ выявила схему закупки и оплаты услуг, которые фактически не предоставлялись. "Укрзализныця" заплатила за услуги Днепропетровскому тепловозоремонтному заводу 70 млн грн за якобы ремонт дизелей. Все бы ничего, но дизели не отправляли в Днепр, их ремонтировали непосредственно на железной дороге в Полтавском вагоноремонтном депо...

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Однако средства, которые заплатили заводу, вывели через фиктивные фирмы. По этому делу объявили подозрение заместителю руководителя и еще десяти чиновникам. Прокуратура громогласно анонсировала задержание. Дойдет ли дело до приговоров, покажет время.

Сговор о закупке одного товара по завышенной стоимости: 200 млн гривен убытков

Руководство филиала "Дарницкий вагоноремонтный завод" сговорилось с представителями частных субъектов хозяйствования о поставке товара по завышенной стоимости. Речь идет о воздухораспределителях, которые не производят в Украине. Поэтому их закупают в России, и не просто так, а по значительно завышенной цене! По состоянию на 2017 год для железной дороги стоимость составила 35 тысяч гривен.

Действует посредник "Технорейлгруп", "наваривает" около 100 процентов стоимости за участие в тендерах. В частности, довольно слабо ведется работа по импортозамещению российских товаров. И мы продолжаем закупать это оборудование на сумму около 100-150 млн гривен в год. Но не воздухораспределителем единым... "Укрзализныця" в 2017 году закупила товаров из России на более 2 миллиардов гривен

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