"Укрзализныця" потратила около 16 миллионов гривен из-за вандалов

"Укрзализныця" за 6 лет потратила на внеплановые ремонты поездов, связанные с актами вандализма и вмешательством посторонних лиц, около 16 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

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За время эксплуатации скоростных поездов, с 2012-го по июнь 2018 года включительно, общие затраты на внеплановые ремонты поездов, связанные с актами вандализма и вмешательством посторонних лиц, составили около 16 миллионов гривен. Так, убытки от повреждения внешнего оборудования скоростных поездов корейского и отечественного производства за указанный период составляют 12,4 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

Также на предприятии посчитали суммарные издержки на устранение повреждений электропоездов из-за столкновения с посторонними предметами, лицами и животными, которые находились на путях, а также – на устранение граффити. Эта сумма составила более 3 миллионов гривен.