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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Галлюциногенные": журналист показал, что удивительное можно увидеть в вагоне "Укрзализныци"

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Плацкарт "Укрзализныци" (иллюстративное фото)
Плацкарт "Укрзализныци" (иллюстративное фото) / Соцсети

В одном из плацкартных вагонов поезда сообщением Кременчуг – Ворохта выросли самые настоящие грибы. Заметить их можно прямо под сиденьем.

Об этом написал журналист Александр Рудоманов на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующие фото.

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"Вагон поезда №143\144 сообщением Кременчуг – Ворохта мог бы заинтересовать соответствующие органы, если бы вместо обычных грибов там выращивали галлюциногенные. Но пока что кременчугские руководители начали выращивать обычные грибы в плацкарте", – отметил он.

Укрзалізниця, гриби, потяг, Рудоманов, Кременчук, Ворохта
В одном из вагонов "Укрзализныци" выросли грибы

Кроме того, представитель СМИ попросил пассажиров не стесняться требовать книгу жалоб и дублировать жалобу на горячие линии, если возникают определенные проблемы.

Укрзалізниця, гриби, потяг, Рудоманов, Кременчук, Ворохта
Грибы можно увидеть прямо под сиденьем плацкарта

"Именно по жалобам можно найти критические точки в обслуживании пассажиров", – пояснил Александр Рудоманов.

К слову, недавно в поезде "Укрзализныци" из Киева в Черновцы проехалась волонтер "Корпуса мира" из США Кэти Джонс. По ее словам, "это сложно описать".

Теги: Новости Украины Скандал железная дорога Укрзализниця
Источник: 24 канал
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