"Качество проезда стало хуже": пассажиров поезда "Херсон-Киев" возмутило путешествие

В сети опубликовали фото жалобы, которую коллективно написали пассажиры поезда "Херсон-Киев", который курсировал по маршруту 15 июня. Люди возмущены повышением цен на перевозки, которое не сопровождается улучшением качества проезда.

Так, в купейных вагонах не работала вентиляционная система, а беременной женщине, которой внезапно стало плохо, к концу проезда так и не вызвали врачей, информирует на своей странице в Facebook Валерий Гуркивський.

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С 1 июня повысили стоимость проезда, теперь билет в купе стоит 421 гривну, но качество обслуживания стала хуже. Так, в 12 и 13 вагонах не работала система вентиляции. В вагонах было очень жарко. Люди до двух часов ночи не спали, стояли у открытых окон,

– жалуется мужчина.

Кроме этого, пассажир добавил, что беременной женщине в поезде стало плохо, но помощи ей так никто и не предоставил.



"В 12 вагоне беременной женщине стало плохо, по требованию пассажиров бригадир поезда пересилил ее в другой вагон. К концу поездки врача так и не нашли для оказания медицинской помощи этой женщине. В этих вагонах ехало много маленьких детей, им было жарко, они всю дорогу плакали", – написал Гуркивский.



Мужчина отметил, что пассажиры коллективно написали жалобу министру транспорта и добавил фотографии с документом.

Напомним, что 30 мая состоялось анонсированное "Укрзализныцей" подорожание цен на билеты сразу на 12%. Следующее такое повышение запланировано на 1 октября.