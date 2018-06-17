13:16
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Качество проезда стало хуже": пассажиров поезда "Херсон-Киев" возмутило путешествие

195 Читати новину українською
Беременной женщине, которой внезапно стало плохо, к концу проезда так и не вызвали врачей
Беременной женщине, которой внезапно стало плохо, к концу проезда так и не вызвали врачей / khustnews.in.ua

В сети опубликовали фото жалобы, которую коллективно написали пассажиры поезда "Херсон-Киев", который курсировал по маршруту 15 июня. Люди возмущены повышением цен на перевозки, которое не сопровождается улучшением качества проезда.

Так, в купейных вагонах не работала вентиляционная система, а беременной женщине, которой внезапно стало плохо, к концу проезда так и не вызвали врачей, информирует на своей странице в Facebook Валерий Гуркивський.

Читайте также: "Укрзализныця" второй раз за неделю подняла цены на билеты

С 1 июня повысили стоимость проезда, теперь билет в купе стоит 421 гривну, но качество обслуживания стала хуже. Так, в 12 и 13 вагонах не работала система вентиляции. В вагонах было очень жарко. Люди до двух часов ночи не спали, стояли у открытых окон,
– жалуется мужчина.

Кроме этого, пассажир добавил, что беременной женщине в поезде стало плохо, но помощи ей так никто и не предоставил.

"В 12 вагоне беременной женщине стало плохо, по требованию пассажиров бригадир поезда пересилил ее в другой вагон. К концу поездки врача так и не нашли для оказания медицинской помощи этой женщине. В этих вагонах ехало много маленьких детей, им было жарко, они всю дорогу плакали", – написал Гуркивский.

Мужчина отметил, что пассажиры коллективно написали жалобу министру транспорта и добавил фотографии с документом.

Напомним, что 30 мая состоялось анонсированное "Укрзализныцей" подорожание цен на билеты сразу на 12%. Следующее такое повышение запланировано на 1 октября.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство транспорта Украины Транспорт железная дорога Укрзализниця
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
сегодня, 11:57 Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
Ілля Кенігштейн 370
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сегодня, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1302
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 июня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 4348
Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
16 июня, 20:03 Бойовики змінили тактику протистояння на Донбасі
Дмитро Снєгирьов 2940
Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
16 июня, 19:03 Будинку Леонтовича – бути, або Як місцева громада відвоювала спадщину українського композитора
Наталія Заболотна 648
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук