В Украине подорожали билеты на поезда

С 30 мая "Укрзализныця" подняла цены на проезд в пассажирских поездах. Как анонсировали ранее, они выросли на 12%.

Об этом пресс-служба "Укрзализныци" подтвердила в комментарии "УНИАН".

Читайте также: "Укрзализныця" запускает поезд, который соединит Кременчуг с Прикарпатьем

Индексация тарифов на 12%, начиная с этого периода, началась. На все направления,

– сообщили в компании.

Например, билет на поезд №091 сообщением "Киев – Львов", ранее стоил 447 гривен 65 копеек, а после подорожания его цена выросла до 522 гривен 21 копейки (569 гривен 64 копеек в воскресенье).

Отметим, что второй этап повышения цен (также на 12%) начнется с 1 октября. Всего в 2018 году индексация составит 25%.

Так изменились тарифы на проезд железной дорогой (сравнительная характеристика на примере некоторых поездов)

Напомним, "Укрзализныця" несколько раз переносила дату начала повышения тарифов. Сначала цены на железнодорожные перевозки должны были вырасти с 1 апреля, однако 2 апреля тарифы все еще оставались без изменений, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины находился на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах. Позже в "Укрзализныце" анонсировали подорожание после майских праздников, а впоследствии – до 20 мая.