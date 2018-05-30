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В Украине подорожали билеты на поезда

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С 30 мая в Украине подорожали билеты на поезда
С 30 мая в Украине подорожали билеты на поезда / tsn.ua

С 30 мая "Укрзализныця" подняла цены на проезд в пассажирских поездах. Как анонсировали ранее, они выросли на 12%.

Об этом пресс-служба "Укрзализныци" подтвердила в комментарии "УНИАН".

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Индексация тарифов на 12%, начиная с этого периода, началась. На все направления,
– сообщили в компании.

Например, билет на поезд №091 сообщением "Киев – Львов", ранее стоил 447 гривен 65 копеек, а после подорожания его цена выросла до 522 гривен 21 копейки (569 гривен 64 копеек в воскресенье).

Отметим, что второй этап повышения цен (также на 12%) начнется с 1 октября. Всего в 2018 году индексация составит 25%.

таблиця, укрзалізниця, подорожчання квитків

Так изменились тарифы на проезд железной дорогой (сравнительная характеристика на примере некоторых поездов)

Напомним, "Укрзализныця" несколько раз переносила дату начала повышения тарифов. Сначала цены на железнодорожные перевозки должны были вырасти с 1 апреля, однако 2 апреля тарифы все еще оставались без изменений, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины находился на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах. Позже в "Укрзализныце" анонсировали подорожание после майских праздников, а впоследствии – до 20 мая.

Теги: Новости Украины Новости политики железная дорога Цены Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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